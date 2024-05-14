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Öğretmen istihdamında sınav ve mülakat düzenlemesi Resmi Gazete’de

Sözleşmeli öğretmen istihdamı ile ilgili yeni düzenleme, bugün Resmi Gazete’de yerini aldı. Düzenlemeye göre sözleşmeli öğretmenlerin sözlü sınav başarı puanında yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat puanı etkili olacak.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 10:16
Öğretmen istihdamında sınav ve mülakat düzenlemesi Resmi Gazete’de

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik yayımlanan karar, bugün yönetmenliğe eklendi. Yeni düzenleme ile birlikte, sözleşmeli öğretmenlerin sözlü sınav başarı puanı hesaplamasında yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat puanı etkili olacak.

Sözleşmeli öğretmenler alımlarında etkili olacak bu yeni karar, bugün (14 Mayıs) Resmi Gazete’de yer aldı. Bu kararla birlikte sözleşmeli öğretmenlerin sözlü başarı puanında yüzde 50 KPSS puanı ve yüzde 50 mülakat puanı değerlendirilecek.  

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