Öğretmen istihdamında sınav ve mülakat düzenlemesi Resmi Gazete’de

Sözleşmeli öğretmen istihdamı ile ilgili yeni düzenleme, bugün Resmi Gazete’de yerini aldı. Düzenlemeye göre sözleşmeli öğretmenlerin sözlü sınav başarı puanında yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat puanı etkili olacak.