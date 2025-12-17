Okul Destek Derneği'nden Bilgisayar Bilimi ve Yazılım Desteği: 10 GB İnternetle Uzaktan Eğitim

Okul Destek Derneği’nin ortaokul öğrencilerine yönelik Bilgisayar Bilimi ve Yazılım derslerinin uzaktan eğitim programı başladı. Program, Türkiye İş Bankası ve Türk Telekom iş birliğiyle yürütülüyor; Türk Telekom mobil müşterisi öğrenci ve gönüllülere aylık 10 GB ücretsiz internet sağlanıyor.

Programın kapsamı ve hedefi

Dernek, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) yönlendirmesiyle hazırlanan ders içeriklerini bilişim teknolojileri ve STEM alanında daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Program öncelikli olarak devlet okullarında eğitim gören 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin ders başarılarına katkı sağlamayı hedefliyor.

İş Bankası değerlendirmesi

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen projeye ilişkin değerlendirmesinde, eğitimde fırsat eşitliğinin kurum için öncelikli olduğunu; 6 Şubat depremlerinin ardından başlanan iş birliğinin zamanla ülke çapında ücretsiz çevrim içi ders desteği sunan kapsamlı bir programa dönüştüğünü belirtti. Sözen, projenin bugün 5 bini aşkın öğrenciye ulaştığını, yıllık ders bazında yapılan ölçümlerin akademik gelişimin yüzde 15 ila 30 arasında olduğunu gösterdiğini vurguladı. Ayrıca öğrencilerin özgüven ve derse katılımında artış gözlemlendiğini ve her 10 öğrenciden 7’sinin ileride gönüllü olmak istediğini ifade etti. Sözen, bilgisayar bilimi ve yazılım derslerinin eklenmesiyle dijital okuryazarlık ve bilişim becerilerinin güçleneceğini söyledi.

Türk Telekom'un katkısı

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, şirketin dijital dönüşüme katkı sağladığını, eğitim ve teknolojiyi bütünleştiren projelerle eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Özden, Sebit, Vitamin ve Raunt gibi ürünlerle öğrencilere destek sunduklarını, bu iş birliği kapsamında gönüllü eğitmen ve öğrencilere platformlarda geçerli 10 GB internet desteği sağladıklarını söyledi.

Okul Destek Derneği'nin yaklaşımı

Okul Destek Derneği (ODD) Başkanı Orkun Oğuz, YEĞİTEK desteğiyle pilotu geçen yıl yapılan çalışmanın bu yıl genişletildiğini ve Türkiye İş Bankası ile Türk Telekom desteğinin çevrim içi derslere kesintisiz erişimi kolaylaştırdığını belirtti. Oğuz, ODD’nin MEB müfredatı ve uluslararası iyi örnekler doğrultusunda; matematik, fen bilimleri, bilgisayar bilimi ve yazılım gibi alanlarda küçük sınıflarda, gönüllü eğitmenlerle ücretsiz uzaktan destek sunduğunu vurguladı ve katkılarından dolayı MEB, Türkiye İş Bankası ve Türk Telekom’a teşekkür etti.

İnternet desteğinin kullanım alanları

Derneğin açıklamasına göre, Türk Telekom mobil müşterilerine verilen aylık 10 GB hediye internet; Google Meet, Vitamin Sebit VCloud, Khan Academy Türkçe, Okul Destek Derneği Web Sitesi, Gmail, WhatsApp mesajlaşma ve YouTube uygulamalarında kullanılabiliyor. Öğrenciler bu internetle Vitamin Sebit VCloud ve Khan Academy Türkçe üzerinden haftalık konu anlatım videolarını takip edebiliyor; eğitmenler ise ODD web sitesindeki gönüllü platformu üzerinden öğrenci listelerine ulaşabiliyor, yoklama alabiliyor ve öğrenci takibi yapabiliyor.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SUAT SÖZEN