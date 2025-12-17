Kütahya'da Çiftçilere Tarım Bilgilendirme Toplantıları — Kepez ve Işıkkara

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kepez ve Işıkkara köylerinde çiftçilere bitkisel üretim destekleri, sertifikalı tohum, münavebe ve bitki sağlığı konularında bilgilendirme yaptı.