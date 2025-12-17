Kütahya'da Çiftçilere Tarım Bilgilendirme Toplantıları — Kepez ve Işıkkara

Kütahya'da çiftçilere bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından, merkez ilçeye bağlı Kepez ve Işıkkara köylerinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.
Toplantıda ele alınan konular
Toplantılarda üreticilere bitkisel üretim desteklemeleri, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı, taahhütname işlemleri, münavebe uygulamaları ve bitki sağlığı konularında detaylı bilgiler verildi.
Soru-cevap ve uygulama önerileri
Toplantılarda çiftçilerin soruları yanıtlanarak, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Devam eden bilgilendirme çalışmaları
Yetkililer, benzer bilgilendirme toplantılarının il genelinde farklı köylerde de devam edeceğini ifade etti.
KÜTAHYA’DA ÇİFTÇİ TOPLANTILARI DÜZENLENDİ