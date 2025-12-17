DOLAR
Kütahya'da Çiftçilere Tarım Bilgilendirme Toplantıları — Kepez ve Işıkkara

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kepez ve Işıkkara köylerinde çiftçilere bitkisel üretim destekleri, sertifikalı tohum, münavebe ve bitki sağlığı konularında bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:52
Kütahya'da çiftçilere bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından, merkez ilçeye bağlı Kepez ve Işıkkara köylerinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan konular

Toplantılarda üreticilere bitkisel üretim desteklemeleri, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı, taahhütname işlemleri, münavebe uygulamaları ve bitki sağlığı konularında detaylı bilgiler verildi.

Soru-cevap ve uygulama önerileri

Toplantılarda çiftçilerin soruları yanıtlanarak, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Devam eden bilgilendirme çalışmaları

Yetkililer, benzer bilgilendirme toplantılarının il genelinde farklı köylerde de devam edeceğini ifade etti.

