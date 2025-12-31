OMÜ'ye 2025'te İlk Mavi Bayrak — Kurupelit Kampüsü Ödüllendirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 2025 Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik alanında ilk kez Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Kurupelit Kampüsü'nün erişilebilirlik ve kapsayıcılık kriterlerini başarıyla yerine getirdiği tescillendi. YÖK'te düzenlenen '2025 Engelsiz Üniversite Bayrak ve Program Nişanı Ödül Töreni'nde açıklanan sonuçlara göre OMÜ, engelli öğrencilerin sosyo-kültürel yaşama tam ve eşit katılımını destekleyen uygulamalarıyla ödüle layık görüldü.

Üniversite, fiziksel erişilebilirlik alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Mekânda Erişim kategorisinde daha önce 18 Turuncu Bayrak alan OMÜ, bu yıl sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirliği merkeze alan uygulamalarıyla ilk kez Mavi Bayrak ile ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite kampüslerinin engelli öğrenciler için her yönüyle erişilebilir olmasının, yükseköğretimde fırsat eşitliğinin temel şartlarından biri olduğunu vurguladı. Özvar, erişilebilir kampüslerin bir tercih değil, eğitim hakkının kullanılabilmesi için bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Rektör Aydın: 'Engelsiz üniversite önceliğimiz'

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ'nün engelsiz üniversite vizyonuna kararlılıkla ilerlediğini belirterek, engelli öğrenciler ve personelin eğitim ve sosyo-kültürel faaliyetlerden eşit biçimde yararlanabilmesi için engellerin kaldırılmasının öncelik olduğunu söyledi. Aydın, üniversitedeki erişilebilirlik çalışmaları sonucunda 18 biriminin önceki dönemde 'Turuncu Bayrak' ile ödüllendirildiğini, bu yıl ise Kurupelit Kampüsü'nün 'Mavi Bayrak' kazanarak çabaların somut bir çıktısını gösterdiğini belirtti.

Prof. Dr. Aydın, nihai hedefin erişilebilirliği üniversitenin tüm alanlarında kalıcı hale getirmek olduğunu vurgulayarak, 'Nihai hedefimiz; 'Yüzde 100 Engelsiz Üniversite' motivasyonu çerçevesinde, üniversitemize ait tüm birimlerde ve mekânlarda erişilebilirlik standartlarını en üst seviyeye taşımak, Yeşil, Turuncu ve Mavi Bayrak ile taçlandırmaktır' diye konuştu.

YÖK tarafından yürütülen değerlendirme sürecinde üniversitelerin erişilebilirlik politikaları, kapsayıcı uygulamaları ve engelli öğrencilerin akademik ve sosyal yaşama katılımını destekleyen çalışmaları esas alındı. OMÜ, bu kapsamda yürüttüğü çalışmalarla YÖK Mavi Bayrak almaya hak kazanan üniversiteler arasında yer aldı.

