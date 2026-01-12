Ordu'da Kar: Akkuş'ta 12 Ocak Pazartesi Eğitim 1 Gün Tatil

Ordu Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde 12 Ocak Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 08:50
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 08:50
Ordu'da Kar Nedeniyle Akkuş'ta Eğitim 1 Gün Süreyle Durduruldu

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Hangi kurumlar etkilendi?

Valilik açıklamasına göre, ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitim merkezlerinde 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi.

Kamu personeli için düzenleme

Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve ana sınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacaklarına dikkat çekildi.

