Prof. Dr. Musa Alcı Resmen Ege Üniversitesi Rektörü Oldu

Prof. Dr. Musa Alcı Ege Üniversitesi rektörlüğüne başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ege Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Musa Alcı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda (YÖK) düzenlenen törende mazbatasını aldı.

Rektörlük Mazbatası, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından Prof. Dr. Musa Alcı'ya takdim edildi. Özvar, Alcı'yı tebrik ederek başarılar diledi.

Rektör Alcı'nın açılış konuşması

Prof. Dr. Musa Alcı, Ege Üniversitesi'ne rektör olarak atanmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Üniversitemizin kuruluşunun 70. yılında böyle önemli bir görevi üstlenmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Aynı zamanda üstlendiğim büyük sorumluluğun farkındayım" dedi. Üniversite bünyesinde çeyrek asırdır görev yaptığını vurguladı.

Yeni dönem hedefleri

Alcı, "Yeni dönemde üniversitemizin kaynaklarını azami ölçüde bilim, araştırma ve eğitim için kullanacağız. Üniversitemizin köklü araştırma ve eğitim geleneğine yaslanarak, başta araştırma üniversiteleri sıralaması olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda daha üst sıralarda yer alması için var gücümüzle hep birlikte çalışacağız. Dijitalleşme ve otomasyon ile verimlilik artırıcı önlemleri alarak idari ve akademik çalışanlarımızın iş yüklerini asgari seviyeye indirmek için gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Adil, şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışı ile üniversite ailemizin tüm bireylerinin kurumumuza olan aidiyet duygusunu azami seviyeye çıkarma gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Üniversite-toplum iş birliği ve altyapı çalışmaları

Rektör Alcı, üniversitelerin topluma hizmet misyonuna dikkat çekerek, "Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet uygulamalarımıza daha çok önem vererek 'bilim iletişimi' yoluyla üniversitemizin gücünü toplumla bulaştırmak için yoğun çaba göstereceğiz. Bu kapsamda özellikle EBİLTEM kanalıyla üniversite sanayi iş birliği faaliyetlerimizi artıracağız. Teknoloji transfer ofisimizi çok daha etkin kullanarak bilimsel üretimimizin teknolojiye dönüşmesini teşvik edeceğiz. Yükseköğretim Kurulu 2030 Yol Haritası, Ülkemizin Türkiye Yüzyılı hedefleri Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda nitelikli bilim ve teknoloji üreteceğiz. Üniversitemizde, özellikle binaların önemli bir bölümünün eski olması nedeniyle ciddi bir altyapı problemi bulunmaktadır. Bu problemlerin kalıcı bir şekilde çözümüne yönelik olarak binalar ve alt yapı ile ilgili master planı doğrultusunda çalışmalara başlayacağız. Ege Üniversitesi ailesi olarak mutlu ve huzurlu bir eğitim ve çalışma ortamında, hep birlikte ülkemize ve insanlığa faydalı olacak öğrenciler yetiştirmeye, araştırmalar yapmaya, bilimsel üretimde bulunmaya, toplumumuza katkı sunmaya devam edeceğiz. Üniversitemizi, ülkemizin ve dünyanın en önemli bilim üretim markası haline getirene kadar gece gündüz demeden çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Sözlerinin sonunda Prof. Dr. Musa Alcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a tensip ve takdirleri için şükranlarını sunduğunu ifade etti.

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSA ALCI’YA "REKTÖRLÜK MAZBATASI", YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR TARAFINDAN VERİLDİ.