Şahinbey’de 8. Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması: 175 Öğrenci Umre Umuduyla

Şahinbey’de 8. Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması tamamlandı

Şahinbey Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması kapsamında öğrenciler, kutsal topraklara gitme hayaliyle sınav heyecanı yaşadı. Yarışmaya katılan öğrenciler bilgilerini test etmek ve umre ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışma Detayları

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen yarışmada, öğrenciler kendilerine dağıtılan kitaplardan sınava tabi tutuldu. Düzenlenen sınavda her okulun 1’ncisi, 2’ncisi ve 3’üncüsü Umre’ye gitmeye hak kazanacak.

Toplam 175 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte sömestr tatilinde Umre ziyareti yapma imkânı elde edecek.

Mehmet Tahmazoğlu: "Bu sınavın kaybedeni yok"

"Şahinbey Belediyemizin iş birliğiyle her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışmamızın bu yıl 8’incisini gerçekleştiriyoruz. Bu yarışmayla temel amacımız, gençlerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmasını ve bu alışkanlığı kalıcı hale getirmesini sağlamaktır. Şahinbey Belediyesi olarak bugüne kadar 16 milyonun üzerinde kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Gençlerimiz için kütüphaneler inşa ettik, Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesini şehrimize kazandırdık. Mahallelerimizde kıraathaneler ve okuma salonları oluşturarak okumayı teşvik etmeye devam ediyoruz. Umre ödüllü bir yarışma olması sebebiyle bu yıl, Peygamber Efendimiz’in(sallallâhu aleyhi vesellem) hayatını konu alan kitabı tüm lise öğrencilerimize dağıttık. Bugün sınavını gerçekleştirdiğimiz yarışma kapsamında; her okuldan, okul mevcuduna göre 2 ya da 3 öğrenci olmak üzere toplam 175 öğrencimiz, öğretmenleriyle birlikte sömestr tatilinde Umre ziyareti yapma imkânı elde edecek. Bu yarışmayla öğrencilerimiz üç ayrı kazanım elde etmiş oluyor, kitap okuma alışkanlığı kazanıyorlar. Peygamber Efendimiz’in(sallallâhu aleyhi vesellem) hayatını öğreniyorlar ve bunun karşılığında Umre ödülüyle mükâfatlandırılıyorlar. Öğrencilerimizin bu projeyi severek sahiplenmesi bizleri de son derece mutlu etti. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu sınavın kaybedeni yok, herkes kazanıyor ve ayrıca sürpriz bir ödülümüz daha olacak" dedi.

Milli Eğitim Müdürü'nden Teşekkür

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

