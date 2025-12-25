DOLAR
Sarıgöl'de Avcılık Kursu Başladı — Bilinçli Avcılık Eğitimi

Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü, bilinçli avcılığı yaymak için kurs açtı; yasal mevzuat, av etiği, doğa koruma ve güvenli avlanma eğitimleri veriliyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 07:07
Sarıgöl'de Avcılık Kursu Başladı — Bilinçli Avcılık Eğitimi

Sarıgöl'de Avcılık Kursu Başladı

Bilinçli avcılığı yaygınlaştırma hedefiyle eğitimler veriliyor

Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği tarafından, bilinçli avcılığın yaygınlaştırılması amacıyla açılan avcılık kursu başladı.

Kulüp bünyesinde düzenlenen kursa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kurs kapsamında kursiyerlere avcılıkla ilgili yasal mevzuatlar, av etiği, doğa ve yaban hayatının korunması ile güvenli avlanma konularında eğitimler veriliyor.

Sarıgöl Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Atakan Aktan katkı sağlayan kurumlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bu sürecin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Halk Eğitim Merkezimize ve DKMP (Doğa Koruma ve Milli Parklar) yetkililerine katkı ve iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kurs bitiminde kursiyerlerimize avcılık belgeleri verilecek. Kurs boyunca kursiyerlerimize her türlü faydalı bilgi aktarılmaktadır. Kursiyerlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

