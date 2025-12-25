DOLAR
Kütahya'da 3. Uluslararası Öğrenci Buluşması: 13 Ülkenin Kültürleri Sergilendi

Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Buluşması’nda 13 ülkenin kültürleri, lezzetleri ve folklorik gösterileri yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:26
Kütahya'da 3. Uluslararası Öğrenci Buluşması Dumlupınar Üniversitesi'nde Gerçekleşti

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği ile Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Öğrenci Buluşması", Dumlupınar Üniversitesi Bedesten Kafeteryası'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, kent sakinleri ve üniversite topluluğundan yoğun ilgi gördü.

Program ve katılımcılar

Programa, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde öğrenim gören 13 farklı ülkeden uluslararası öğrenciler katıldı. Öğrenciler; ülkelerine özgü yöresel ürünleri, lezzetleri, müzik aletlerini ve folklorik dansları sergileyerek kültürlerini tanıtma fırsatı buldu. Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu ve Kütahyalı vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Ceyhun'un değerlendirmesi ve teşekkürler

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, organizasyonun üçüncüsünün de "her zamanki gibi heyecanlı ve hareketli geçtiğini" söyledi ve ekledi: "Kütahya merkezinden ve üniversitemizden gelen katılımcılar, 13 ülkenin kültürlerini tanıma, lezzetlerini tatma ve folklorik gösterilerini izleme fırsatı buldu. Katılımcıların memnuniyeti yüzlerinden okunuyordu".

Ceyhun, etkinliği her yıl düzenlemeye gayret ettiklerini; amaçlarının farklı ülkelerden gelen öğrencilerle Türk öğrencileri ve Kütahya halkını bir araya getirmek olduğunu vurguladı. Programın önümüzdeki süreçte Kütahya merkezinde yeniden gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Standlarını kurmak için günlerdir emek veren öğrencilere, üniversite yönetimine, özellikle SKS yetkilisi Ercan Taşkına, dernek yönetim kurulu üyelerine ve gönüllü çalışanlara teşekkür eden Ceyhun, kültürler arası etkileşimin önemine dikkat çekti ve "Kültürlerimiz ve sınırlarımız farklı olabilir ancak amaç ve hedeflerimiz aynı. Biz tek milletiz, biz bir milletiz" ifadelerini kullandı.

Ceyhun, ayrıca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde yaklaşık 8 bin yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim gördüğünü sözlerine ekledi.

