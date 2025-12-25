DOLAR
Sosyalfest 2026 Hazırlıkları Hızlandı: KBÜ ve İstanbul Üniversitesi Ortaklığı

Karabük Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde 10-11 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek Sosyalfest 2026 hazırlıkları hızlandı; yeni yol haritası ve İstanbul ayağı ele alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:54
Sosyalfest 2026 Hazırlıkları Hızlandı: KBÜ ve İstanbul Üniversitesi Ortaklığı

Sosyalfest 2026 hazırlıkları hız kazandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde 10-11 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek Sosyalfest 2026 için hazırlık süreci hızlandı. Organizasyonun mevcut durumu ve yeni yol haritası, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında ele alındı.

Toplantıda ele alınan ana başlıklar

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, daha önce planlanan çalışmaların geldiği aşama gözden geçirildi. Toplantıda; yarışma başvuru süreçleri, duyuru ve tanıtım faaliyetleri, illerde görev alacak temsilciler ve organizasyonel detaylar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca organizasyonun ortaklarından biri olan İstanbul Üniversitesi ile gerçekleştirilecek organizasyonun İstanbul ayağı gündemin öne çıkan maddeleri arasında yer aldı.

Sosyal inovasyon ve yeni merkez vurgusu

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sosyalfest’in sosyal inovasyonu merkeze alan ulusal ve uluslararası bir organizasyon olarak planlandığını belirtti. Üniversite bünyesinde bu alanda güçlü bir ekosistem oluşturulduğunu ifade eden Kırışık, festival sonrasında Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) ile kamu politikalarına yönelik somut çıktılar elde edildiğini aktardı.

Kırışık, yeni kurulan Sosyal İnovasyon Merkezi ile sürecin daha ileri taşınmasının hedeflendiğini vurguladı. Merkezin sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ve kamu kurumları ile ortak projeler geliştireceğini ve Sosyalfest 2026’da aktif bir rol üstleneceğini belirtti.

Toplantı, hazırlıkların hızlandırılması ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlara ilişkin yol haritasının netleştirilmesiyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

