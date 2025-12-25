DOLAR
YÖK 2025 Raporu: Karabük Üniversitesi 4 Alanda Türkiye İlk 10'unda

YÖK 2025 raporuna göre Karabük Üniversitesi, 4 alanda Türkiye ilk 10'unda, 1 alanda ilk 20'de; sosyal projeler, girişimcilik ve uluslararasılaşmada öne çıktı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025'e göre Karabük Üniversitesi (KBÜ), dört alanda Türkiye genelinde ilk 10 ve bir alanda ilk 20 arasına girerek önemli bir başarı elde etti.

Raporun Kapsamı

Rapor, 67 farklı gösterge esas alınarak hazırlanmış ve Türkiye genelinde 201 üniversite değerlendirilmiştir. Kurumlar; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma, toplumsal katkı ve öğrenci odaklılık başlıklarında ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. KBÜ, raporda yer alan 2024 yılı verileriyle birçok alanda üst sıralarda yer aldı.

KBÜ'nün Öne Çıkan Başarıları

Sosyal sorumluluk projeleri: Öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri alanında 765 proje ile Türkiye genelinde 3’üncü sırada yer aldı.

Girişimcilik faaliyetleri: Girişimcilik faaliyet sayısı göstergesinde de Türkiye 3’üncüsü olan KBÜ, toplumsal katkı ve yenilikçi eğitim anlayışıyla dikkat çekti.

Uluslararasılaşma: Uluslararasılaşma alanındaki yükselişini sürdüren KBÜ, yüzde 26,28’lik uluslararası öğrenci oranı ile Türkiye genelinde 6’ncı sırada yer aldı; bu oran, üniversitenin çok kültürlü kampüs yapısını ve küresel tercih edilebilirliğini ortaya koydu.

Endüstriyel ve sektörel projeler: Öğrenciler tarafından yürütülen endüstriyel ve sektörel proje sayısı göstergesinde KBÜ, 125 proje ile Türkiye genelinde 7’nci sırada yer alarak ilk 20 üniversite arasına girdi.

Bilim ve teknoloji katılımı: TEKNOFEST, TÜBİTAK ve TÜBA gibi kurumlar tarafından düzenlenen yarışmalara katılan öğrenci sayısında 376 öğrenciyle Türkiye 15’incisi olan KBÜ, bilim ve inovasyon tabanlı çalışmalara öğrenci katılımını artırmaya devam etti.

Genel olarak Karabük Üniversitesi, rapordaki göstergelerle 5 alanda ulusal başarı elde ederken; 4 alanda ilk 10, 1 alanda ise ilk 20 içerisinde yer aldı.

Rektörün Değerlendirmesi

Prof. Dr. Fatih Kırışık, raporda elde edilen sonuçların üniversitenin son yıllarda attığı stratejik adımların somut karşılığı olduğunu vurguladı. Kırışık, 'YÖK tarafından yayımlanan bu raporda elde ettiğimiz sonuçlar, Karabük Üniversitesi olarak bilimi merkeze alan, öğrenciyi ve akademisyeni sürecin aktif bir paydaşı hâline getiren eğitim ve araştırma anlayışımızın güçlü bir göstergesidir. Karabük Üniversitesi, bilimi, gençliği ve projeleriyle Türkiye Yüzyılı’nı inşa eden üniversiteler arasında yer alıyor' dedi.

Kırışık, ayrıca SOSYALFEST, KAPGEM gibi projeler, dijital dönüşüm çalışmaları ve Millî Teknoloji Atölyeleri ile üniversitede yeni bir eğitim modeli inşa ettiklerini belirterek, 'Attığımız tüm adımların somut çıktıları kısa sürede görülmeye başlanmıştır. Önümüzdeki dönemde daha büyük başarıların Karabük Üniversitesini, Karabük’ü ve ülkemizi beklediğine yürekten inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kırışık, başarıda emeği geçen akademik ve idari personele, öğrencilere ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

