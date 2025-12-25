DOLAR
Sultanhisar'da Zeytin Budama Kursu Başladı

Aydın Sultanhisar'da Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği Zeytin Ağaçlarında Budama Kursu ile üreticilere teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:47
Aydın'da zeytin hasat sezonunun sona ermesiyle birlikte budama dönemi başladı. Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Zeytin Ağaçlarında Budama Kursu kapsamında üreticilere teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Kurs İçeriği

Kursta katılımcılara zeytin ağaçlarının doğru budama teknikleri, budamanın ağaç gelişimi ve verim üzerindeki etkileri ile mevsimsel bakım uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler aktarılıyor. Eğitimlerin uygulamalı bölümleriyle üreticilerin uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Amaç ve Yürütme

Zeytin üretiminin yoğun olduğu Aydın'da düzenlenen kursun amacı, üreticilerin doğru budama uygulamaları konusunda bilinçlenmesini sağlamak. Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi, kursun kurum bahçesinde açıldığını ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner in katılımıyla devam ettiğini bildirdi.

