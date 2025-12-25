Türkiye-Kuzey Makedonya Eğitim İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska tarafından imzalandı. Anlaşmanın imza tarihleri 18 Aralık (Ankara) ve 22 Aralık (Üsküp) olarak kaydedildi.

Anlaşmanın Kapsamı ve İçeriği

Anlaşma, dil, kültür, insan kaynağı, burs, denklik ve eğitim kurumları alanlarında kalıcı ve sürdürülebilir düzenlemeler öngörüyor. Bu düzenlemeler aracılığıyla Türkiye’nin Balkanlardaki eğitim diplomasisi kapasitesini ve kurumsal varlığını güçlendiren kazanımlar elde edileceği belirtildi.

Anlaşma kapsamında Türkiye’nin Kuzey Makedonya’da eğitim kurumu açabilmesine hukuki zemin tanınarak, Osmanlı’dan kalan sembolik bir yapının Kuzey Makedonya’da "Türk Okulu" olarak açılması yönünde imkan sağlandı. Söz konusu eğitim kurumunda, yetkili makamların onayına bağlı olarak Türk müfredatı veya uluslararası öğretim programları uygulanabileceği ifade edildi.

Ayrıca, Kuzey Makedonya’da Makedonca veya Arnavutça eğitim veren ilk ve ortaöğretim kurumlarında 'Türk dili ve kültürü' seçmeli ders olarak okutulabilecek.

Yükseköğretim, Burs ve İzleme Mekanizmaları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamasına göre anlaşma, yükseköğretim düzeyinde de somut iş birliği adımlarını içeriyor. Metinde, Türk öğrencilerin Kuzey Makedonya’daki yükseköğretim kurumlarına erişiminin güvence altına alınması ve Kuzey Makedonya tarafından Türk öğrencilere MEB ile iş birliği içinde burs sağlanmasının desteklenmesi yönünde hükümler yer alıyor.

Mezun derneklerinin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemelerle Türkiye merkezli mezun ağlarının Balkanlar’da güçlendirilmesi; böylece Türkiye’nin Kuzey Makedonya’daki öğrenci yönlendirme ve izleme kapasitesinin artırılarak sürdürülebilir bir iş birliği ağı oluşturulması hedefleniyor.

Anlaşma kapsamında kurulacak Ortak Çalışma Grubu aracılığıyla iki ülke arasındaki eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacak.

Mevzuat Düzenlemesi ve Beklenen Etki

Yeni anlaşma ile 1994 ve 2012 tarihli eğitim protokolleri yürürlükten kaldırılarak, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki eğitim ilişkileri tek, güncel ve daha kapsamlı bir hukuki çerçevede bir araya getirildi. Bu düzenlemenin iki ülke arasında eğitim alanında daha koordineli, kalıcı ve etkili iş birliği sağlaması bekleniyor.

