SUBÜ'de Jandarmadan KADES ve UYUMA Eğitimi: 'Kadına El Kalkmaz'

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) kampüsünde düzenlenen eğitimde öğrenciler, akademisyenler ve idari personelle bir araya gelerek kadına yönelik şiddet ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilendirme yaptı.

Eğitimde ele alınan konular

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, 6284 sayılı Kanun, tedbir kararları, elektronik kelepçe uygulaması ve KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında sunum gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise madde bağımlılığı, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve UYUMA uygulaması hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplumsal farkındalık ve çağrı

Programda 225 öğrenci ile akademisyenler ve idari personel yer aldı. Etkinliğin sonunda ekipler, erkek öğrencilerle birlikte 'Kadına el kalkmaz' yazılı pankart açarak güçlü bir mesaj verdi ve bilgilendirici broşürler dağıttı.

Jandarma yetkilileri, şiddete maruz kalan veya tanık olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ya da 183 Sosyal Destek Hattı'na ihbarda bulunmalarının önemine dikkat çekti ve 'Şiddetin suç olduğunun yasalarla belirlendiğini ve bunun hepimiz için bir sorumluluk olduğunu unutmayınız' uyarısında bulundu.

