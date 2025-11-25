SUBÜ Liderliğinde GARDEN Projesi Türkiye'de: Elektrikli Araçlar ve Enerji Dönüşümü

SUBÜ liderliğinde GARDEN Projesi Türkiye'de ilerliyor

Avrupa Birliği destekli GARDEN (Grid-Aware Decarbonization of Electricity-driven Neighbourhoods) projesinin Türkiye çalışmaları, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) liderliğinde yürütülüyor. Proje, Driving Urban Transitions (DUT) çağrısı kapsamında Avrupa’nın enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kentsel yaşam hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Uluslararası konsorsiyum ve proje ekibi

Proje; Avusturya, İsviçre ve Güney Kıbrıs’tan üniversiteler, araştırma kurumları ve enerji uzmanı kuruluşların yer aldığı uluslararası bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Türkiye ayağında SUBÜ’den Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi İlker Dursun ile Araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Özden, Akdeniz Üniversitesi’nden ise Dr. Öğretim Üyesi Sıtkı Güner görev alıyor.

Pilot uygulamalar ve veri çalışmaları

Projede Türkiye’deki pilot bölgelerde enerji talebi, elektrikli araç kullanım eğilimleri ve bölgesel şarj altyapısına ilişkin veri toplama ve analiz çalışmaları sürüyor. Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (SEDAŞ), Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği paydaş olarak projeye destek veriyor.

SUBÜ, proje kapsamında enerji konsepti, mekansal analiz, elektrikli araç davranış modelleme, şarj rezervasyon sistemi, paydaş etkileşimi ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde aktif rol üstleniyor.

Hedefler ve uluslararası etki

SUBÜ’nün konsorsiyumla yürüttüğü iş birliğinin, Türkiye’nin enerji dönüşümü hedeflerine katkı sağlaması ve üniversitenin uygulamalı araştırma ile sürdürülebilir şehirler vizyonunu güçlendirmesi hedefleniyor. Proje 2027 yılına kadar devam edecek ve SUBÜ tarafından geliştirilen çıktılar Avrupa genelindeki uygulamalarla entegre edilerek uluslararası etki yaratılmaya çalışılacak.

