SUBÜ Liderliğinde GARDEN Projesi Türkiye'de: Elektrikli Araçlar ve Enerji Dönüşümü

SUBÜ, Driving Urban Transitions çağrısı kapsamında GARDEN projesinin Türkiye ayağını yönetiyor; elektrikli araç, enerji talebi ve şarj altyapısı pilot çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 18:02
SUBÜ Liderliğinde GARDEN Projesi Türkiye'de: Elektrikli Araçlar ve Enerji Dönüşümü

SUBÜ liderliğinde GARDEN Projesi Türkiye'de ilerliyor

Avrupa Birliği destekli GARDEN (Grid-Aware Decarbonization of Electricity-driven Neighbourhoods) projesinin Türkiye çalışmaları, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) liderliğinde yürütülüyor. Proje, Driving Urban Transitions (DUT) çağrısı kapsamında Avrupa’nın enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kentsel yaşam hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Uluslararası konsorsiyum ve proje ekibi

Proje; Avusturya, İsviçre ve Güney Kıbrıs’tan üniversiteler, araştırma kurumları ve enerji uzmanı kuruluşların yer aldığı uluslararası bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Türkiye ayağında SUBÜ’den Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi İlker Dursun ile Araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Özden, Akdeniz Üniversitesi’nden ise Dr. Öğretim Üyesi Sıtkı Güner görev alıyor.

Pilot uygulamalar ve veri çalışmaları

Projede Türkiye’deki pilot bölgelerde enerji talebi, elektrikli araç kullanım eğilimleri ve bölgesel şarj altyapısına ilişkin veri toplama ve analiz çalışmaları sürüyor. Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (SEDAŞ), Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği paydaş olarak projeye destek veriyor.

SUBÜ, proje kapsamında enerji konsepti, mekansal analiz, elektrikli araç davranış modelleme, şarj rezervasyon sistemi, paydaş etkileşimi ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde aktif rol üstleniyor.

Hedefler ve uluslararası etki

SUBÜ’nün konsorsiyumla yürüttüğü iş birliğinin, Türkiye’nin enerji dönüşümü hedeflerine katkı sağlaması ve üniversitenin uygulamalı araştırma ile sürdürülebilir şehirler vizyonunu güçlendirmesi hedefleniyor. Proje 2027 yılına kadar devam edecek ve SUBÜ tarafından geliştirilen çıktılar Avrupa genelindeki uygulamalarla entegre edilerek uluslararası etki yaratılmaya çalışılacak.

ÜNİVERSİTELER, ARAŞTIRMA KURUMLARI VE UZMAN ENERJİ KURULUŞLARININ YER ALDIĞI ULUSLARARASI...

ÜNİVERSİTELER, ARAŞTIRMA KURUMLARI VE UZMAN ENERJİ KURULUŞLARININ YER ALDIĞI ULUSLARARASI KONSORSİYUM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ‘GARDEN’ İSİMLİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİNİN TÜRKİYE AYAĞINDAKİ ÇALIŞMALARI SUBÜ LİDERLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

ÜNİVERSİTELER, ARAŞTIRMA KURUMLARI VE UZMAN ENERJİ KURULUŞLARININ YER ALDIĞI ULUSLARARASI...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SASKİ'den İlkokullara Su Tasarrufu Eğitimi
2
BARÜ'de 24 Kasım Öğretmenler Günü: Sevgi, Eğitim ve Yapay Zeka
3
Tarsus’ta 25 Kasım: KADES Eğitimi ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık
4
Bulanık’ta 'Maarif Modeli Aile Konferansı' yoğun ilgi gördü
5
MTK Koleji Yıldızlar Velilerinden Darüşşafaka'ya Öğretmenler Günü Bağışı
6
Denizli OSB'den 24 Kasım'da Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret
7
Öğretmenler Günü'nde 62 Yıl Sonra İlk Öğrencileriyle Buluşan Ayten Binay Özbek

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat