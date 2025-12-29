Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal Atatürk İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Okul ziyaretleriyle eğitime destek sürüyor

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerine devam ederek Atatürk İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında sınıfları gezen Tutal, öğrencilerle sohbet ederek hedefleri ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin gözlemlerini dinleyip onları başarıya teşvik etti.

Öğretmenlerle yapılan toplantılarda ise eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar, okulun ihtiyaçları ve yürütülen projeler ele alındı. Tutal, eğitimin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığı mesajını verdi.

Kaymakam Tutal, öğrencilere başarılar dileyerek öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İlçede eğitimin gelişimine katkı sağlamak amacıyla ziyaretlerin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

