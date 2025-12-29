Keçiören Belediyesi TEKNOMER'de Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi

Ankara Keçiören Belediyesi, her yaştan vatandaşın dijital dönüşüme uyum sağlaması amacıyla düzenlediği eğitimlerle yapay zeka okuryazarlığını güçlendirmeye devam ediyor. Etkinlik, Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER)'de gerçekleştirildi.

Eğitimin başlığı ve içeriği

Eğitim programı “Yapay Zeka: Avantajlar ve Dezavantajlar” başlığıyla düzenlendi. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çelebi Uluyol tarafından verilen oturumda, teorik bilgilerle birlikte gerçek hayattan uygulama örnekleri paylaşıldı. Katılımcılara, yapay zekanın sunduğu fırsatlar, teknik ve etik zorluklar ile günlük yaşam ve iş dünyasına etkileri kapsamlı biçimde aktarıldı.

Hedef: Yapay zeka okuryazarlığı

Eğitimde özellikle yapay zeka okuryazarlığı ve temel kavramlara vurgu yapıldı. Amaç, katılımcıların yapay zekanın bugününü ve geleceğini doğru okuyup eleştirel ve bilinçli bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamak olarak açıklandı.

Katılımcılar, yetkililer ve hediyeler

Etkinliğe Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emircan Tunç ile İnovasyon ve Teknoloji Müdürü Orkun Türkmen de katılarak destek verdi. Katılımcılara sırt çantası, not defteri, kalem ve magnet hediye edildi.

Ücretsiz, sertifikalı ve herkese açık

Program ücretsiz olarak sunuldu ve katılımcılara sertifika verildi. Eğitim, 14 yaş ve üzeri tüm vatandaşların katılımına açık olarak teknolojiye ilgi duyan gençler ve yetişkinler için önemli bir öğrenme fırsatı sağladı.

ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYESİ, HER YAŞTAN VATANDAŞIN DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE UYUM SAĞLAMASI İÇİN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE EĞİTİM DÜZENLEDİ.