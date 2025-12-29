Üniversiteli Gençler Kazdağları Bal Ormanı’nda Kestane ve Fidan Dikti

Edremit ilçesinde üç yıl önce başlatılan Kazdağları Bal Ormanı projesine, çok sayıda kişi ve kurumun desteğinin yanı sıra Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu da katkı sağladı. İş-Kur Gençlik Programı kapsamında istihdam edilen 30 öğrenci, bal ormanında kestane tohumları ve fidan dikimi gerçekleştirdi.

Çalışmanın detayları

Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı İlhan Deveci öncülüğünde öğrenciler, 26 kilo kestaneyi toprakla buluşturdu ve 40 fidan dikti. Deveci, bugüne kadar 40 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu, projenin hedefinin ise 120 bin fidan olduğunu belirtti.

Deveci, öğrencilere teşekkür ederek şunları söyledi: "Burhaniye Meslek Yüksekokulu olarak 30 öğrencimizi İş-Kur kapsamında istihdam ediyoruz. Bu Bakanlığımızın gençlere dönük bir projesi. Öğrencilerimiz toplumsal faaliyetlerde görev alıyorlar. Ülkelerine katkı sağlamak için çaba sarf ediyorlar. Bugün de onlarla burada kestaneleri toprakla buluşturduk. Fidanları diktik. Bal ormanı ve Balköy projesine katkıda bulundular. Onları iş hayatına hazırlıyoruz. Onu yaparken de sosyal sorumluluk projelerde önemli faaliyetlerde bulunuyorlar. Öğrencilerime teşekkür ediyorum."

Öğrenciler ne dedi?

Projeye katılan öğrencilerden Elanur Zariç, "Bugün Bal ormanına fidan dikmek için geldik. Kestane tohumlarını toprakla buluşturduk. Fidanlarımızı diktik. Öğretmenlerimizin desteği ile ormanımıza katkıda bulunduk" dedi.

İrem Çelik ise, "İş-Kur Gençlik programından geliyoruz. Ormanımıza katkıda bulunmak istedik. Şu an fidanlarımızı diktik. Kestane tohumlarını da toprakla buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Esma Yılmaz da, "Burhaniye Meslek Yüksekokulundan geliyoruz. Biz İş-Kurda çalışıyoruz. Harçlığımızı kazanıyoruz. Bugün arkadaşlarımızla birlikte buraya fidan dikmeye geldik. Kestanelerimizi ektik. Çok mutluyuz. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

EDREMİT İLÇESİNDE ÜÇ YIL ÖNCE HAYATA GEÇİRİLEN KAZDAĞLARI BAL ORMANI PROJESİNE ÇOK SAYIDA KİŞİ VE KURUM DESTEK OLUYOR.