DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,52 0,18%
ALTIN
6.146,83 1,68%
BITCOIN
3.750.299,44 0,3%

Spil Dağı'nda Minikler Doğayla Buluştu — Anaokulu Doğa Gezisi

Anaokulu öğrencileri ve aileleri, Spil Dağı Milli Parkı’nda film, müze gezisi, doğa yürüyüşü ve 'Doğa Dostu Belgesi' ile çevre bilinci kazandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:50
Spil Dağı'nda Minikler Doğayla Buluştu — Anaokulu Doğa Gezisi

Spil Dağı'nda Minikler Doğayla Buluştu

Anaokulu öğrencileri ve aileleri öğretici ve eğlenceli bir gün geçirdi

Yeni yılın son pazarında düzenlenen doğa gezisinde anaokulu öğrencileri ve aileleri, Spil Dağı Milli Parkı’nda hem öğretici hem de keyifli bir gün geçirdi.

Yaklaşık 40 araçtan oluşan konvoyla Ziyaretçi Merkezi’ne ulaşan minikler ve velileri, Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı ve park personeli tarafından karşılandı.

Ziyaret kapsamında 35 öğrenci ve velilerine konferans salonunda Spil Dağı Milli Parkı’nı tanıtan bilgilendirici film izletildi. Foto kapan görüntülerinin de yer aldığı sunumda, parkta yaşayan hayvanların doğal yaşantılarına ait görüntüler ilgiyle takip edildi.

Tanıtımın ardından ziyaretçi merkezinde bulunan ve yaklaşık 40 tahnit hayvan görselinin yer aldığı Hayvan (Tahnit) Müzesi gezildi.

Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde çocuklar merak ettikleri soruları sorarak çevre ve doğa bilinci kazandı. Fotoğraf sergi alanını da gezen minikler, öğrenirken eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlik sonunda öğrencilere çevre duyarlılığını pekiştirmek amacıyla 'Doğa Dostu Belgesi' verildi.

Okul Müdürü Cem Erdöl, yaptığı açıklamada, çocukların erken yaşta doğayla bağ kurmasının önemine dikkat çekerek, doğa temelli etkinliklerin 2026 yılı boyunca devam edeceğini belirtti.

Spil Dağı Milli Parkı gezi programı, sucuk ekmek ve ayran ikramı eşliğinde yapılan piknik ve oyun zamanıyla sona erdi.

YENİ YILIN SON PAZARINDA DÜZENLENEN DOĞA GEZİSİNDE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ, SPİL DAĞI...

YENİ YILIN SON PAZARINDA DÜZENLENEN DOĞA GEZİSİNDE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ, SPİL DAĞI MİLLİ PARKI’NDA HEM ÖĞRETİCİ HEM DE KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ.

YENİ YILIN SON PAZARINDA DÜZENLENEN DOĞA GEZİSİNDE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ, SPİL DAĞI...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyadin Tazekent İlkokulu’nda Miniklerle Turşu Şenliği
2
Keçiören Belediyesi TEKNOMER'de Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
3
KETEM’den Antalya Büyükşehir Belediyesi Personeline Kanser ve Sağlık Eğitimi
4
Spil Dağı'nda Minikler Doğayla Buluştu — Anaokulu Doğa Gezisi
5
Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal Atatürk İlkokulu'nu Ziyaret Etti
6
Ankara'da 'Kütüphanelerdeyiz' Etkinliği Adnan Ötüken'de
7
Van'da Eğitimde Örnek Projeler: Çandıroğlu'ndan Kitap Van ve Dijitalleşme Vurgusu

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı