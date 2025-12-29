Spil Dağı'nda Minikler Doğayla Buluştu — Anaokulu Doğa Gezisi

Spil Dağı'nda Minikler Doğayla Buluştu

Anaokulu öğrencileri ve aileleri öğretici ve eğlenceli bir gün geçirdi

Yeni yılın son pazarında düzenlenen doğa gezisinde anaokulu öğrencileri ve aileleri, Spil Dağı Milli Parkı’nda hem öğretici hem de keyifli bir gün geçirdi.

Yaklaşık 40 araçtan oluşan konvoyla Ziyaretçi Merkezi’ne ulaşan minikler ve velileri, Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı ve park personeli tarafından karşılandı.

Ziyaret kapsamında 35 öğrenci ve velilerine konferans salonunda Spil Dağı Milli Parkı’nı tanıtan bilgilendirici film izletildi. Foto kapan görüntülerinin de yer aldığı sunumda, parkta yaşayan hayvanların doğal yaşantılarına ait görüntüler ilgiyle takip edildi.

Tanıtımın ardından ziyaretçi merkezinde bulunan ve yaklaşık 40 tahnit hayvan görselinin yer aldığı Hayvan (Tahnit) Müzesi gezildi.

Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde çocuklar merak ettikleri soruları sorarak çevre ve doğa bilinci kazandı. Fotoğraf sergi alanını da gezen minikler, öğrenirken eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlik sonunda öğrencilere çevre duyarlılığını pekiştirmek amacıyla 'Doğa Dostu Belgesi' verildi.

Okul Müdürü Cem Erdöl, yaptığı açıklamada, çocukların erken yaşta doğayla bağ kurmasının önemine dikkat çekerek, doğa temelli etkinliklerin 2026 yılı boyunca devam edeceğini belirtti.

Spil Dağı Milli Parkı gezi programı, sucuk ekmek ve ayran ikramı eşliğinde yapılan piknik ve oyun zamanıyla sona erdi.

