Tavşanlı'da 'Teknoloji Bağımlılığı' Semineri

Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülere yönelik "Teknoloji Bağımlılığı" konulu bir seminer gerçekleştirildi.

Seminer Detayları

Etkinlik, Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlendi. Semineri, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezinde görevli personel Merve Öğütçü verdi.

Programda, teknoloji bağımlılığının bireyler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkileri ile bu sorunun toplumsal yansımaları kapsamlı şekilde ele alındı.

Seminerde ayrıca, sağlıklı ve bilinçli teknoloji kullanımının önemi vurgulanarak, teknolojiyle dengeli bir ilişki kurulmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimin, yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlaması hedeflendi ve müdürlüğün eğitim programları çerçevesinde düzenlenen bu tür faaliyetlerin önemi bir kez daha ortaya kondu.

TAVŞANLI’DA "TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI" KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ