TOGÜ'de 8 Yılın Mantar Üretimi: Öğrenciler Uygulamalı Eğitiyor, Mantarlar Satışta

TOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi mantar tesisi 8 yıldır öğrenciler için uygulamalı eğitim sunuyor; üretilen mantarlar üniversitenin satış ofisinden tüketiciye ulaşıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:15
TOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesindeki mantar üretim tesisi, 8 yıldır hem eğitim hem de bölge halkına hizmet veriyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri uygulamalı eğitim alırken üretilen mantarlar üniversitenin satış ofisi aracılığıyla tüketiciyle buluşuyor.

Eğitim ve üretim bir arada

Prof. Dr. İbrahim Türkokul, tesisin yaklaşık 8 yıldır aktif şekilde faaliyet gösterdiğini belirterek, 'Aşağı yukarı 8 yıldır üretimimize aktif şekilde devam ediyoruz. Hem lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize uygulamalı eğitim veriyoruz hem de bölge halkına danışmanlık yaparak topluma katkı sağlamaya çalışıyoruz' dedi.

Akademik destek ve sürdürülebilirlik

Üretim tesisinin kurulmasında üniversite yönetiminin katkısına dikkat çeken Türkokul, 'Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz hocamızın ve önceki dönem rektörlerimizin ciddi destekleriyle orta ölçekli bir üretim tesisini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte de özellikle lisans öğrencilerimiz ve bölge halkı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Üretim kapasitesi ve türler

Tesis, yaklaşık 60 metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor. Türkokul, 'Yaklaşık 9 ay üretim yapıyoruz. Yaz aylarında hem mevsimsel şartlar hem de sebze-meyvenin bol olduğu dönemler nedeniyle talep bir miktar düşüyor. İstiridye mantarını 9 ay boyunca üretiyoruz, beyaz kültür mantarını ise yılın büyük bölümünde üretmek mümkün' dedi.

Gelecek hedefleri ve öğrenci deneyimi

Türkokul, son yıllarda istiridye mantarı üretimine yönelik altyapıyı geliştirmeyi ve bölgede kompost üretimine yönelik bir sistem kurmayı hedeflediklerini belirtti. Tesiste eğitim alan öğrenciler aldıkları teorik dersleri uygulamalı olarak pekiştirirken üretim süreçlerini birebir deneyimleyerek mesleki tecrübe kazanıyor.

