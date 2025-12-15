DOLAR
TOGÜ'de Üretime Dayalı Eğitim Güçleniyor: Rektör Yılmaz Mantar Tesisini İnceledi

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin mantar üretim tesisini ziyaret ederek üretim sürecini ve öğrencilere sunulan uygulamalı eğitimi yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:36
TOGÜ'de Üretime Dayalı Eğitim Güçleniyor: Rektör Yılmaz Mantar Tesisini İnceledi

TOGÜ'de Üretime Dayalı Eğitim Güçleniyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite bünyesindeki mantar üretim tesisini ziyaret ederek yürütülen üretim sürecini ve öğrencilere sağlanan uygulamalı eğitim olanaklarını yerinde inceledi.

Ziyarette Yer Alanlar

Gerçekleştirilen ziyarette Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, dekan yardımcıları ile Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü hazır bulundu. İncelemeler sırasında Rektör Yılmaz, tesis hakkında detaylı bilgi almak üzere Prof. Dr. İbrahim Türkekul'dan bilgi aldı.

Üretim Süreci ve Uygulamalı Eğitim

Tesisin üretim süreci ve kapasitesi yerinde değerlendirildi; Rektör, üretim alanlarında öğrencilerle bir araya gelerek onların üretim deneyimlerini ve görüşlerini dinledi. Ziyaret kapsamında öğrencilerin sahada edindiği deneyimlerin mesleki gelişime katkısı üzerinde duruldu.

Uygulamalı eğitimin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerin sektörle iç içe eğitim almasının mesleki gelişimlerine önemli katkı sunduğunu belirtti. Üniversite olarak üretime dayalı eğitim modellerini desteklemeye devam edeceklerini ve benzer uygulamaların artırılarak sürdürüleceğini ifade etti.

