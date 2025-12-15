TOGÜ'de Üretime Dayalı Eğitim Güçleniyor: Rektör Yılmaz Mantar Tesisini İnceledi

TOGÜ'de Üretime Dayalı Eğitim Güçleniyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite bünyesindeki mantar üretim tesisini ziyaret ederek yürütülen üretim sürecini ve öğrencilere sağlanan uygulamalı eğitim olanaklarını yerinde inceledi.

Ziyarette Yer Alanlar

Gerçekleştirilen ziyarette Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, dekan yardımcıları ile Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü hazır bulundu. İncelemeler sırasında Rektör Yılmaz, tesis hakkında detaylı bilgi almak üzere Prof. Dr. İbrahim Türkekul'dan bilgi aldı.

Üretim Süreci ve Uygulamalı Eğitim

Tesisin üretim süreci ve kapasitesi yerinde değerlendirildi; Rektör, üretim alanlarında öğrencilerle bir araya gelerek onların üretim deneyimlerini ve görüşlerini dinledi. Ziyaret kapsamında öğrencilerin sahada edindiği deneyimlerin mesleki gelişime katkısı üzerinde duruldu.

Uygulamalı eğitimin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerin sektörle iç içe eğitim almasının mesleki gelişimlerine önemli katkı sunduğunu belirtti. Üniversite olarak üretime dayalı eğitim modellerini desteklemeye devam edeceklerini ve benzer uygulamaların artırılarak sürdürüleceğini ifade etti.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH YILMAZ, ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDEKİ MANTAR ÜRETİM TESİSİNİ ZİYARET EDEREK ÜRETİM SÜRECİ VE ÖĞRENCİLERE SUNULAN UYGULAMALI EĞİTİM ÇALIŞMALARI HAKKINDA YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.