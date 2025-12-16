İEÜ–Chiba İşbirliği: Biyofilik Tasarım Projesine 'En İyi Makale' Ödülü

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile Japonya'nın Chiba Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan ve Alsancak'taki İzmir Resim Heykel Müzesi binasını doğa dostu kütüphaneye dönüştürmeyi hedefleyen proje, uluslararası arenada ödülle taçlandırıldı.

Proje ve ekip

İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Chiba Üniversitesi öğrencilerinden oluşan toplam 32 kişilik ekip, yaklaşık iki ay önce gerçekleştirdikleri çalışmada İzmir Kültür Sanat Fabrikası içinde yer alan ve Resim Heykel Müzesi olarak kullanılan binayı yeniden işlevselleştiren tasarımlar üretti.

Tasarım özellikleri

Beş grup halinde çalışan Türk ve Japon öğrenciler, sürdürülebilirlik temasına vurgu yapan; palmiye ağacı ve begonvil çiçeği figürlerinin yer aldığı, bol ışıklı ve estetik çözümler sundu. Yenilikçi ve çevreci yaklaşımlarıyla öne çıkan tasarımlar, konferansta sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu.

Makale ve ödül

Proje koordinatörü Prof. Dr. Deniz Hasırcı öncülüğünde, Dr. Öğretim Üyesi İdil Bakır Küçükkaya ile Araştırma Görevlileri Yasemin Albayrak Kutlay ve Elif Gündoğdu tarafından hazırlanan ve projedeki çalışmaların anlatıldığı "Doğayla Yeniden Bağlantı Kurmak: İzmir-Türkiye’de Biyofilik İç Mekan Tasarım Stratejileri" başlıklı makale, Antalya'da düzenlenen Çağdaş Eğitim Sorunları Küresel Konferansında en iyi makale ödülüne layık görüldü.

Hasırcı'nın değerlendirmesi

Projeye ilişkin detayları aktaran Prof. Dr. Deniz Hasırcı, "Bu yıl, Chiba Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kaname Yanagisawa ve beraberindeki Japon öğrencilerin katılımıyla Resim Heykel Müzesi’nde, biyofilik (iklime ve doğaya duyarlı tasarım) şekilde tasarlanan bir kütüphane projesini çalıştık. Binaların dışı çok değişmese de iç mekanlar sürekli değişim halinde. Bu nedenle de öğrencilerimizin doğru ve doğa dostu kararlar vermelerini, çevreci malzemeler kullanmalarını istiyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize her yıl biyofilik projeler veriyoruz. Japonya’nın doğa dostu tasarım yaklaşımı da bizimle örtüşüyor" şeklinde konuştu.

Hasırcı sözlerine şöyle devam etti: "Konferansta; yaptığımız projenin çıktılarını, doğa dostu tasarım eğitiminde nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve ileride piyasaya girdiklerinde öğrencileri tasarım süreçlerinde doğru kararlar vermeye yönlendiren eğitim stratejilerimizi anlattığımız makalemizi sunduk. Bir içmimari süreçte verilen kararların, ekolojik ve sosyo-kültürel çevreye ne kadar çok etkisi olabileceği ve bu yaklaşımın hayattaki günlük diğer kararlarımıza da yansıması gerektiği mesajını paylaştık. Sonucunda da alanlarının en iyi isimlerinden oluşan jüri heyeti tarafından ödüle layık görüldük. Bu ödülü üniversitemize getirdiğimiz için çok mutluyum. Birinciliği kazandığımız projedeki doğa dostu iç mimari tasarım yaklaşımları, üniversitemizin çevreci ve sürdürülebilirlik misyonlarıyla da aynı hedefleri paylaşıyor. Bu da ödülü bizim açımızdan daha da kıymetli hale getiriyor."

Üniversite ve iş birliği yapılan Japon kurumunun ortak çalışması olarak hayata geçen proje, biyofilik tasarım uygulamalarının eğitim ve tasarım pratiğine katkısını uluslararası platformda tescilledi.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ'NDE (İEÜ) BİR ARAYA GELEN TÜRK VE JAPON ÖĞRENCİLERİN ALSANCAK'TAKİ İZMİR RESİM HEYKEL MÜZESİ BİNASINI 'DOĞA DOSTU' KÜTÜPHANE OLARAK YENİDEN TASARLADIĞI PROJE, ULUSLARARASI ÖDÜL GETİRDİ.