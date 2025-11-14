ADÜ İletişim Fakültesi'nde Bilgisayar Laboratuvarları Yenilendi

Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bilgisayar laboratuvarları yenilendi. Açılış töreni ile modernize edilen laboratuvarlar öğrenci kullanımına sunuldu.

Yenileme ve Donanım Detayları

Prof. Dr. Bülent Kent'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında, İktisadi İşletme Müdürlüğü tarafından sağlanan 10 yeni bilgisayar ile PC Laboratuvarı'ndaki cihaz sayısı 18'den 28'e çıkarıldı. Ayrıca fakülte bünyesinde yürütülen BAP Projesi kapsamında temin edilen iş istasyonlarıyla birlikte toplam bilgisayar sayısı 31'e ulaştı.

iMac Laboratuvarı'nda yer alan 36 adet iMac bilgisayar ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yazılım ve donanım açısından tamamen yenilenerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Tören ve Teşekkür

Açılış töreninin ardından, iMac laboratuvarının yenilenmesinde katkı sunan Bilgi İşlem Dairesi personelleri Fırat Koçak ve Aykut Kocabıyık'a Dekan Prof. Dr. Mustafa Yılmaz tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Dekan Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, laboratuvarların yenilenmesiyle öğrencilerin daha güncel teknolojik imkanlarla eğitim alacağını belirterek çalışmalarda emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.

Açılışa; Rektör Danışmanı ve İktisadi İşletme Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, dekan yardımcıları, Bilgi İşlem Daire Başkanı Ayhan Atıgan, fakülte öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

ADÜ’DE BİLGİSAYAR LABARATUVARI YENİLENDİ