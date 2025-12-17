Eskişehir'de Felsefe ve Düşünce Akademisi Atölyesi — Düşüncenin Işığında Öğretmen Olmak

Eskişehir'de Felsefe ve Düşünce Akademisi Atölyesi

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri programı kapsamında, "Felsefe ve Düşünce Akademisi" söyleşisi gerçekleştirildi. Etkinlik, eğitim çalışanları ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlendi.

"Düşüncenin Işığında Öğretmen Olmak" Atölyesi

Program, Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapıldı. Söyleşide konuk konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Kıymet Selvi, "Düşüncenin Işığında Öğretmen Olmak" başlıklı atölye çalışmasını öğretmenlerle paylaştı.

Atölye, katılımcıların yoğun ilgisini çekti; öğretmenlerin fikir ve katkılarıyla zenginleşen program başarıyla tamamlandı.

