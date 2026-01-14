Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Aydın'da: Biyoloji, Fizik ve Matematik Çalıştayı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Aydın'da masaya yatırıldı

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tasarımcıları ile Öğretmenler Buluşuyor' çalıştayı başladı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında düzenlenen çalıştayın ilk günü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde tamamlandı.

Etkinliğe Efeler, İncirliova, Köşk, Karpuzlu, Koçarlı ve Çine ilçelerinden resmi ve özel liselerde görev yapan biyoloji, fizik ve matematik branşlarındaki okul zümre başkanları katıldı.

Çalıştayda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan biyoloji, fizik ve matematik ders kitapları ile öğretim programları detaylı şekilde ele alındı. Öğretmenler ders içeriklerine ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerini paylaşarak sürece katkı sundu.

Organizasyonu yürüten Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi, çalıştayların ilerleyen günlerde farklı branşlardan öğretmenlerin katılımıyla devam edeceğini bildirdi.

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA DÜZENLENEN ÇALIŞTAYIN İLK GÜNÜNDE, FARKLI İLÇELERDEN GELEN BİYOLOJİ, FİZİK VE MATEMATİK ZÜMRE BAŞKANLARI DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRDİ.