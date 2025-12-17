Uşak Üniversitesi Paneli: 'Kadın Liderliği ve Anadolu’nun Geleceği' Tartışıldı

Uşak Üniversitesi'nde "Kadın Liderliği ve Anadolu’nun Geleceği" paneli

Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Kadın Liderliği ve Anadolu’nun Geleceği" paneli, akademi, kamu, özel sektör ve sivil toplumdan çok sayıda kadın lideri bir araya getirdi. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte gün boyunca kadın liderliğinin toplumsal, ekonomik, kültürel ve mekânsal boyutları çok disiplinli bir bakış açısıyla ele alındı.

Açılış ve protokol konuşmaları

Program, kayıt ve karşılama kokteylinin ardından yapılan protokol konuşmalarıyla başladı. Açılışta Doç. Dr. Ayşe Özdemir (Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi) katılımcıları selamlarken, konuşmasında şunları vurguladı: "Kadın liderlik, en sade ve en güçlü hâliyle çoğu zaman bir annenin rehberliğinde, evin sessiz odalarında başlar. Empati, adalet ve sorumluluk duygusuyla şekillenen bu liderlik anlayışı yalnızca kadınların değil, toplumun tamamının güçlenmesini sağlar. Bu yaklaşım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınları toplumsal dönüşümün asli ve öncü aktörleri olarak gören vizyonuyla da örtüşmektedir."

Nagihan Aktaş (Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş’ın eşi) da konuşma yaparak güçlü Türk kadınının mirasını ve kadını güçlendirmenin toplum, ekonomi ve gelecek için önemini şu sözlerle ifade etti: "Bugün, kadim Türk kültürünün binlerce yıllık birikiminden beslenen güçlü Türk kadınının liderlik mirasını konuşmak ve bu mirası günümüz dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirmek için bir araya geldik. Tarihimiz boyunca kadın; yalnızca ailenin değil, devlet aklının tamamlayıcısı ve toplumsal vicdanın sesi olmuştur. Kadını güçlendirmeden toplumu, ekonomiyi ve geleceğimizi güçlendirmenin mümkün olmadığına yürekten inanıyoruz."

Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu ise "Dünyada Kadın Hareketleri" başlıklı konuşmasında kadın hareketlerinin tarihsel gelişimini ve günümüzdeki dönüştürücü etkilerini değerlendirdi.

İlk Oturum: Kadın Liderliği ve Anadolu’nun Geleceği

Oturum, Prof. Dr. Şerife Ebru Okuyucu başkanlığında yapıldı. Panelde Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik Türkiye’de çalışma hayatında kadınların güçlenmesinin ekonomik kalkınmaya katkılarını değerlendirdi. Mimar Elif Ülger Yalçın girişimcilik deneyimlerini paylaşırken, Prof. Dr. Filiz Çolak Cumhuriyet Dönemi’nden günümüze TBMM’de kadın temsiline ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sundu.

İkinci Oturum: Geleceği Şekillendiren Kadınlar: Yenilik, Girişimcilik ve Dönüşüm

Doç. Dr. Ayşe Özdemir başkanlığındaki oturumda Gedik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman yapay zekâ çağında kadın liderliğinin dönüşümünü ele aldı. Gülnur Uluğ liderlikte tutku, cesaret ve yeniliği mesleki deneyimleri üzerinden aktarırken, Dr. Öğr. Üyesi Çağla Gül Şenkardeş yapay zekâ ve inovasyonun kadın girişimcilere sunduğu fırsatları değerlendirdi. Dr. Fizyoterapist Reyhan Özgöbek bakım ekonomisi bağlamında kadın liderliğinin Türkiye’nin demografik dönüşümündeki rolüne değindi. Ayrıca Doç. Dr. Ebru Özer Topaloğlu kadın kooperatiflerinin yerel kalkınmadaki önemini vurguladı.

Üçüncü Oturum: Kadın Vizyonuyla Güvenli ve Sürdürülebilir Kentler

"Kadın Vizyonuyla Güvenli ve Sürdürülebilir Kentler: Mimarlık, Afet ve Dayanıklılık" başlıklı oturumda kentleşme ve afet yönetimi konuşuldu. Mimar Mine Kuzubaşıoğlu Özdemir güvenli ve dayanıklı kentler için kadın bakış açısının önemini aktardı. Mimar Tuba Gökçe kamusal alanda kadın mimarların rolünü değerlendirdi, Uşak İl AFAD Müdürü Yasemin Bebek afet ve acil durum süreçlerinde kadınların sahadaki deneyimlerini paylaştı. İç Mimar Sena Özdemir ise mekân tasarımında kadın bakış açısını ele aldı.

Dördüncü Oturum: Toplumsal Dönüşümün İki Temeli: Sağlıkta ve Hukukta Kadın Liderliği

Oturum, Prof. Dr. Nesrin Ada başkanlığında gerçekleştirildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi H. Sena Akkışla sağlıkta kadın liderliği ve hukuki süreçleri değerlendirdi. Dr. Alev Türe, Av. Gülçin Kıratlı, Uzm. Dr. Bahriye Kıldacı, Av. Hilal Sabancı ve Av. Tuğba Çekiç Başkurt sağlık ve hukuk alanlarında kadın liderlerin karşılaştığı yapısal sorunları farklı boyutlarıyla ele aldı.

Eş Zamanlı Oturum: Eğitimden Medyaya

Eş zamanlı oturumda Doç. Dr. Yasemin Kılınçarslan Türk sinemasında kadın yönetmenler üzerinden kadın liderliğini değerlendirirken, Doç. Dr. Münteha Dinç tarihsel perspektiften kadın varlığına ışık tuttu. Doç. Dr. Ayşen Melda Çolak tarımda kadın liderliğini ve sürdürülebilir kalkınmayı ele aldı; Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gültekin kültürel ve dini açıdan kadın liderliğinin üniversiteler üzerindeki yansımalarını değerlendirdi.

Sergi ve Kapanış

Küratörlüğünü Doç. Dr. Nazan Düz’ün üstlendiği "Anadolu’nun Işığı: Kadın Liderlerin Sanatla Buluşması" adlı serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergide Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının eserleri sanatseverlerle buluşturuldu. Panel, "Toplumdan Kadın Liderlik Öyküleri" başlıklı kısa video gösterimi ve kapanış değerlendirmeleriyle sona erdi.

