Üstün Dökmen İzmir’de: Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim Semineri

Prof. Dr. Üstün Dökmen İzmir’de ailelerle buluştu

Radikal Okulları öncülüğünde ve Bornova Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim” seminerinde, ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen aile içi iletişimin temel unsurlarını katılımcılarla paylaştı. Etkinlik, aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve okul-aile iş birliğini geliştirmeyi amaçladı.

Etkinlik ve katılımcılar

Seminere Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcı, Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcıları Sevi Şeneken ve Cem Mert, Radikal Okulları Bornova Kampüsü Müdürü Ozan Çırak, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan ve Bornova Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Rengin Hanım Akşit de katıldı. Etkinlikte, ailelerle öğretmenlerin buluşmasına ve bilgi paylaşımına önem verildi.

Dökmen'in sunumu ve vurguları

Prof. Dr. Üstün Dökmen, kaliteli yaşamın aile, okul ve toplum bağlamında nasıl sağlanabileceğine ilişkin görüşlerini aktardı. İzmir’de verdiği konferanslara atıfta bulunarak, "İzmir çok güzel bir şehir. Bugün ailelere, velilere, öğretmenlere ve topluma iletişimle ilgili düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım" dedi. Dökmen, kaliteli yaşamın önemine dikkat çekerek, "Tüm canlılar yarına kalmak ister. Ancak insan, kaliteli yaşayarak yarına kalmak ister. Bu kalite ailede nasıl sağlanır, okulda nasıl sağlanır, toplum içinde nasıl sağlanır; bunlardan söz edeceğim" ifadelerini kullandı.

Okul-aile iş birliği

Radikal Okulları Bornova Kampüsü Müdürü Ozan Çırak, seminerin okul-aile iş birliğine katkı sağladığını belirtti. Çırak, "Okullarda verilen eğitim tek başına yeterli değil. Ailedeki eğitimle bütünleşmesi gerekiyor. Bu noktada profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyduk ve bunu Türkiye’nin en deneyimli isimlerinden biri olan Üstün Dökmen ile gerçekleştirdik. Bornova bölgesinde bu çalışmayı geniş kitlelerle yürütmekten mutluluk duyuyoruz" sözleriyle etkinliğin önemine vurgu yaptı.

