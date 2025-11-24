Vali Eldivan: "Bir milletin gerçek yükselişi nitelikli öğretmenlerle mümkündür"

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm öğretmenlerin gününü kutladı ve eğitimcilerin toplumun geleceğini inşa eden en önemli güç olduğunu vurguladı.

Öğretmenliğin insanı merkeze alan, sevgi ve sabırla şekillenen en saygın mesleklerden biri olduğunu belirten Eldivan, "Öğretmenlerimiz; evlatlarımızı çağın gereklerine uygun şekilde yetiştiren kutlu bir görevin yılmaz temsilcileridir." ifadelerine yer verdi.

Vali Eldivan, "Bir milletin gerçek yükselişi, nitelikli öğretmenler ve sağlam temelli bir eğitim sistemiyle mümkündür" sözünü tekrarlayarak öğretmenlerin fedakârlık ve adanmışlığını övdü. Eldivan, ilmin, aklın ve irfanın ışığında çocukları geleceğe hazırlamanın önemine dikkat çekti.

Kadim kültürde öğretmene duyulan saygının derinliğine işaret eden Vali Eldivan, ’Bana bir deleharf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ anlayışına atıfta bulunarak öğretmenlerin toplumda en yüksek hürmeti hak ettiğini belirtti.

Mesajında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitim kurumlarının güçlendirildiğini vurgulayan Eldivan, eğitim kurumlarının imkânlarını artırma, fiziki mekânlarını modernize etme ve altyapıyı güçlendirmeye öncelik verildiğini ifade etti.

Eldivan ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonunun mimarları olan öğretmenlerimiz; bilgi ve teknolojiyi milli ve manevi değerlerle harmanlayan, dünyayı okuyabilen, yenilikçi ve üretken nesiller yetiştirme konusunda belirleyici bir role sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.

Mesajını sonlandırırken Vali Eldivan, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını; emekli ve görevdeki öğretmenlere ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dilediğini belirtti.

VALİ ELDİVAN: "BİR MİLLETİN GERÇEK YÜKSELİŞİ NİTELİKLİ ÖĞRETMENLERLE MÜMKÜNDÜR"