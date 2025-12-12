DOLAR
Türkiye 6. Sırada: Yaklaşık 350 Bin Uluslararası Öğrenci

Türkiye, 200’den fazla ülkeden yaklaşık 350 bin öğrenciyle uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında 6. sırada; İstanbul ve Ankara en çok talep gören şehirler.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:24
Yükseköğretimde küresel bir merkez

Yükseköğretimde küresel bir ülke haline gelen Türkiye, 200’den fazla ülkeden ağırladığı yaklaşık 350 bin öğrenci ile dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında 6. sırada yer alıyor.

Yükseköğrenim için Türkiye’yi tercih eden gençler, mezun olup ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile kendi ülkeleri arasında diplomatik, ticari, sosyal ve kültürel köprüler kuruyor.

Raporun bulguları ve bölgesel liderlik

British Council ve Hollanda merkezli uluslararası eğitim platformu Studyportals tarafından Asya, Latin Amerika ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgeleri üzerine hazırlanan yükseköğretim raporu, Türkiye’nin yükseköğretim öğrenci hareketliliğinde liderliğini ortaya koydu. Raporda, 220’den fazla ülke ve bölgeden 51 milyon kullanıcının verisiyle elde edilen bulgular yer alıyor; raporun başlığı ise 'Destinasyon ve Kaynak Bölgeler Olarak Ortaya Çıkan Trendler' olarak belirtildi.

Rapora göre Türkiye, MENA bölgesinde uluslararası üniversite öğrencilerinin eğitim için en çok tercih ettiği ülke oldu. Türkiye, 906 lisans ve 900 yüksek lisans programı ile bölgede program sayısı ve çeşitliliği bakımından birinci sırada yer aldı. İstanbul ve Ankara, lisans ve yüksek lisans düzeyinde en fazla talep gören şehirler oldu.

Uluslararası öğrenciler son yıllarda Türkiye’de ağırlıklı olarak işletme, tıp, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve sağlık teknoloji gibi bölümleri tercih ediyor.

Bu veriler, Türkiye’nin yükseköğretimdeki çekim gücünü ve küresel öğrenci hareketliliğindeki önemini sürdürülebilir şekilde artırdığını gösteriyor.

