DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,1 0,11%
ALTIN
5.962,44 -1,89%
BITCOIN
3.941.840,71 -0,86%

Eskişehir'de 'Haberimiz Olsun Projesi' Toplantısı: Okulların Sosyal Sorumluluk Paylaşımları

Eskişehir'de 'Haberimiz Olsun Projesi' toplantısında okulların sosyal sorumluluk ve yenilikçi uygulamalarının sosyal medya paylaşımlarına ilişkin usul ve esaslar ele alındı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:43
Eskişehir'de 'Haberimiz Olsun Projesi' Toplantısı: Okulların Sosyal Sorumluluk Paylaşımları

Eskişehir'de 'Haberimiz Olsun Projesi' Toplantısı: Okulların Sosyal Sorumluluk Paylaşımları

Eskişehir'de 'Haberimiz Olsun Projesi' kapsamında düzenlenen toplantıda, okulların yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ve yenilikçi uygulamaların sosyal medya mecralarında paylaşılması değerlendirildi.

Proje, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Bu çerçevede, eğitim kurumlarında yürütülen örnek uygulamaların etkili bir şekilde duyurulmasını sağlamak amacıyla okul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Verilen Bilgiler

İl Millî Eğitim Müdür Vekili Muammer Demirkan başkanlığında düzenlenen toplantıda; okulların yürüttüğü projelerin, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ve yenilikçi uygulamaların sosyal medya mecralarında paylaşılmasına yönelik usul ve esaslar hakkında bilgi verildi.

ESKİŞEHİR'DE 'HABERİMİZ OLSUN PROJESİ' KAPSAMINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, OKULLARIN YÜRÜTTÜĞÜ...

ESKİŞEHİR'DE 'HABERİMİZ OLSUN PROJESİ' KAPSAMINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, OKULLARIN YÜRÜTTÜĞÜ SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN SOSYAL MECRALARDA PAYLAŞILMASIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU.

ESKİŞEHİR'DE 'HABERİMİZ OLSUN PROJESİ' KAPSAMINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, OKULLARIN YÜRÜTTÜĞÜ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye 6. Sırada: Yaklaşık 350 Bin Uluslararası Öğrenci
2
Eskişehir'de 'Haberimiz Olsun Projesi' Toplantısı: Okulların Sosyal Sorumluluk Paylaşımları
3
Kastamonu Üniversitesi'nden Bin Kişiye Ev Pansiyonculuğu Eğitimi ve Sertifika
4
Nazilli Zübeyde Hanım Anaokulu'nda Yerli Malı Haftası Etkinliği
5
Yapay Zeka ile Kolon Kanseri Tanısı: Yerli Karar Destek Sistemi Geliştiriliyor
6
Ardahan'da Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması'nda TOBB Ortaokulu Şampiyon
7
BUÜ Yönetimi Keles ve Harmancık’ta Meslek Yüksekokullarını İnceledi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?