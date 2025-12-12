Eskişehir'de 'Haberimiz Olsun Projesi' Toplantısı: Okulların Sosyal Sorumluluk Paylaşımları

Eskişehir'de 'Haberimiz Olsun Projesi' kapsamında düzenlenen toplantıda, okulların yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ve yenilikçi uygulamaların sosyal medya mecralarında paylaşılması değerlendirildi.

Proje, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Bu çerçevede, eğitim kurumlarında yürütülen örnek uygulamaların etkili bir şekilde duyurulmasını sağlamak amacıyla okul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Verilen Bilgiler

İl Millî Eğitim Müdür Vekili Muammer Demirkan başkanlığında düzenlenen toplantıda; okulların yürüttüğü projelerin, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ve yenilikçi uygulamaların sosyal medya mecralarında paylaşılmasına yönelik usul ve esaslar hakkında bilgi verildi.

