YÖK İstatistikleri: 6,7 Milyon Öğrenci ve 186.942 Akademisyen

YÖK güncel öğrenci ve akademisyen verilerini paylaştı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'deki yükseköğretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre toplam 6 milyon 715 bin 761 yükseköğretim öğrencisi bulunuyor.

Öğrenci sayılarında dağılım

Örgün öğretimde kayıtlı 3 milyon 714 bin 449 öğrencinin 2 milyon 571 bin 297'si lisans, 1 milyon 143 bin 152'si önlisans programlarında öğrenim görüyor. Açık ve uzaktan öğretime kayıtlı 3 milyon bin 312 öğrencinin 1 milyon 921 bin 32'si önlisans, 1 milyon 80 bin 280'i lisans programlarında eğitimine devam ediyor.

Yükseköğretim sistemine kayıtlı 6,7 milyon öğrencinin 1 milyon 961 bin 195'i ikinci üniversite öğrencilerinden oluşuyor. İkinci üniversite öğrencilerinin 631 bin 542'si lisans, 1 milyon 329 bin 653'ü önlisans programına kayıtlı. İkinci üniversite öğrencileri hariç güncel öğrenci sayısı 4 milyon 754 bin 566 kişi; bunların 3 milyon 20 bin 35'i lisans, 1 milyon 734 bin 531'i önlisans programlarında öğrenim görüyor.

Uygulamalı eğitimdeki eğilimler

Uygulamalı eğitim veren programlarda öğrenim gören öğrenci sayısı 2 milyon 9 bin 572'ye ulaştı. Bunlardan 1 milyon 179 bin 435'i lisans, 830 bin 137'si önlisans düzeyinde eğitim alıyor.

Lisans düzeyindeki uygulamalı programlarda öğrenci sayısına göre ilk üç bölüm: Tıp (132 bin 1), Hemşirelik (89 bin 570) ve Bilgisayar Mühendisliği (87 bin 788). Önlisans düzeyinde ise Bilgisayar Programcılığı (56 bin 615), Muhasebe ve Veri Uygulamaları (38 bin 729) ve Bankacılık ve Sigortacılık (32 bin 156) öne çıkıyor.

Sağlık programlarına kadın katılımı güçleniyor

Veriler, kadınların özellikle sağlık alanındaki uygulamalı programlara yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. 2025 YKS'de kadın adayların en çok tercih ettiği lisans programı Ebelik, önlisans programı ise Tıbbi Sekreterlik oldu. Bu yıl ilk kez açılan "Tele-Sağlık Teknikerliği" ve "Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği" ön lisans programları da alanında en çok kadın öğrenciye sahip bölümler arasında yer aldı.

Akademide gençleşme ve kadın oranındaki artış

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında görev yapan toplam 186 bin 942 akademik personelin 99 bin 172'si erkek, 87 bin 770'i kadın. Böylece kadın akademisyenlerin oranı yüzde 47'ye ulaşmış durumda (2018'de yüzde 43,6).

Akademik personelin yaş dağılımında 82 bin 579'u 40 yaşın altında, 104 bin 363'ü 40 yaşın üzerinde yer alıyor; 40 yaşından genç akademik personel oranı yüzde 44,2. Ayrıca 45 yaşından küçük akademik personel sayısı 114 bin 207, 45 yaşından büyük akademik personel sayısı ise 72 bin 735 olarak gerçekleşti; 45 yaşından genç akademisyen oranı yüzde 61,1'e yükseldi.

