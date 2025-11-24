Sanem Yeles ile Eskişehir'de Öz Şefkatli Ebeveynlik Atölyesi

Eskişehir'de düzenlenen atölyede 20 veli, Sanem Yeles eşliğinde drama temelli uygulamalarla öz şefkat farkındalığını artırdı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:37
Sanem Yeles ile Eskişehir'de Öz Şefkatli Ebeveynlik Atölyesi

Sanem Yeles ile Eskişehir'de Öz Şefkatli Ebeveynlik Atölyesi

Eskişehir'de gerçekleştirilen Öz Şefkatli Ebeveynlik Atölyesi, velilere yönelik kapsamlı bilgilendirme ve uygulamalı çalışmalarla tamamlandı.

Proje ve organizasyon

Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Bilge Aileden Bilinçli Topluma Projesi kapsamında düzenlendi. Atölye, ünlü oyuncu Sanem Yeles tarafından yönetildi.

Atölye içeriği ve katılımcılar

Atölyeye katılan 20 veli, öz şefkat farkındalığını artırmaya yönelik uygulamalı çalışmalara dahil oldu. Katılımcılar, kendilerine haksızlık etmeden zorluklarla baş edebilme becerilerini destekleyen drama temelli etkinliklerde aktif rol aldı.

Program, ailelere hem bilgi sağlamayı hem de pratik deneyim kazandırmayı hedefleyerek, katılımcıların günlük hayatta uygulayabilecekleri yaklaşımlar geliştirmesine olanak tanıdı.

