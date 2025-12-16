DOLAR
Ege Üniversitesi Erasmus+ FASHIONAISE ile Sürdürülebilir Dijital Moda Eğitiminde Öncü

Ege Üniversitesi, Erasmus+ destekli FASHIONAISE projesiyle yapay zekâ tabanlı sürdürülebilir moda eğitimini yükseköğretime entegre etmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:12
Ege Üniversitesi'nin ortak olduğu FASHIONAISE (Shaping Sustainable Fashion: AI-Driven Innovation in Fashion Design Education) projesinin açılış toplantısı, Technical University of Liberec (TUL) ev sahipliğinde Çekya’nın Liberec kentinde gerçekleştirildi. Proje, yapay zekâ destekli tasarım süreçlerinin yükseköğretime entegre edilmesini, sürdürülebilir moda anlayışının tüm tasarım aşamalarına yansıtılmasını ve geleceğin tasarımcılarına dijital yetkinlikler kazandırılmasını amaçlıyor.

Toplantı ve hedefler

Açılış toplantısı, ortak kurumlar arasında etkin iletişim ağları kurulmasına ve projenin başarıyla yürütülmesi için ortak vizyon oluşturulmasına zemin hazırladı. Toplantıda, müfredat geliştirme, dijital atölye platformları, eğitmen eğitimleri ve öğrenci pilot uygulamalarına ilişkin yol haritası netleştirildi.

Proje yürütücüsünden değerlendirme

Prof. Dr. Sevda Altaş şu değerlendirmeyi paylaştı: "FASHIONAISE proje açılış toplantısı ortaklar arasında etkili bir iletişim ağı kurulmasına ve projenin başarıyla yürütülmesi için ortak bir vizyon oluşturmamıza zemin hazırladı. Özellikle vurgulamak isterim ki, moda tasarımda sürdürülebilirlik ve yapay zekâ uygulamalarının yükseköğretim programlarına entegrasyonu artık bir seçenek değil, bir gereklilik hâline geldi. Bu proje kapsamında elde edeceğimiz çıktıların, Avrupa’da moda tasarımı eğitiminin modernleşmesine önemli katkılar sunacağına; geleceğin tasarımcılarını çağın gerektirdiği dijital yetkinliklerle donatacağına yürekten inanıyoruz. Projemiz kapsamında geliştireceğimiz yapay zekâ temelli sürdürülebilir moda tasarımı ders müfredatı, dijital atölye platformu, eğitmen eğitimleri, öğrenci pilot uygulamaları ve yaygınlaştırma faaliyetleri için ortak bir yol haritası oluşturuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantı sürdürülebilir ve yenilikçi moda tasarımı eğitimine yönelik kapsamlı bir sürecin temellerini atmamıza ve çalışma paketlerine dair tüm detayları netleştirmemize imkân tanıdı. Toplantımızı, proje çıktılarının Avrupa genelinde moda tasarımı eğitiminin dönüşümüne katkı sağlayacağına dair ortak kararlılığımızı pekiştirerek noktaladık. Bu güçlü birliktelikle önemli bir yol alacağımıza inanıyorum" dedi.

Proje ortakları ve bütçe

Toplam 400 bin Euro bütçeye sahip projede, Ege Üniversitesi'nin yanı sıra Almanya’dan Technische Universitt Dresden, Yunanistan’dan International Hellenic University, Bulgaristan’dan Tetra Solutions Ltd. ve Çekya’dan Technical University of Liberec yer alıyor.

