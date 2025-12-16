Yunus Emre Anadolu Lisesi Pansiyonu’nda ‘İbrahim Eroğlu Erdem-Değer-Eylem Salonu’ açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi kapsamında, Yunus Emre Anadolu Lisesi Pansiyonu bünyesinde oluşturulan ‘İbrahim Eroğlu Erdem-Değer-Eylem Salonu’ düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılış programına Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Yunus Emre Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdullah Taşpınar, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler ile merhum öğretmenin eşi Rabia Eroğlu ve çocukları Deva ile Deha Eroğlu katıldı.

Salonun amacı ve anma

Salon, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kişisel, ahlaki ve sosyal-duygusal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlandı. Salona, Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yaparken 3 Aralık 2024 tarihinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden merhum İbrahim Eroğlu’nun adı verildi.

Programda konuşan Vali Cahit Çelik, salonun öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra değer temelli etkinliklerle ahlaki ve sosyal-duygusal becerilerini destekleyen önemli bir eğitim ortamı olduğunu ifade etti. Çelik, pansiyonların ailelerinden uzakta eğitim hayatını sürdüren öğrenciler için yalnızca bir barınma alanı değil, aynı zamanda ev sıcaklığı sunan güvenli mekânlar olması gerektiğini vurguladı ve eğitime adanmış bir ömrün hatırasını yaşatan bu anlamlı mekanın öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlamasını temenni etti.

