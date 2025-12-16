DOLAR
42,71 -0,05%
EURO
50,27 -0,12%
ALTIN
5.873,22 0,58%
BITCOIN
3.723.998,44 -1,56%

Yunus Emre Anadolu Lisesi Pansiyonu’nda ‘İbrahim Eroğlu Erdem-Değer-Eylem Salonu’ Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı projesiyle Yunus Emre Anadolu Lisesi Pansiyonu’nda merhum öğretmen İbrahim Eroğlu adına 'Erdem-Değer-Eylem Salonu' hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:59
Yunus Emre Anadolu Lisesi Pansiyonu’nda ‘İbrahim Eroğlu Erdem-Değer-Eylem Salonu’ Açıldı

Yunus Emre Anadolu Lisesi Pansiyonu’nda ‘İbrahim Eroğlu Erdem-Değer-Eylem Salonu’ açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi kapsamında, Yunus Emre Anadolu Lisesi Pansiyonu bünyesinde oluşturulan ‘İbrahim Eroğlu Erdem-Değer-Eylem Salonu’ düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılış programına Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Yunus Emre Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdullah Taşpınar, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler ile merhum öğretmenin eşi Rabia Eroğlu ve çocukları Deva ile Deha Eroğlu katıldı.

Salonun amacı ve anma

Salon, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kişisel, ahlaki ve sosyal-duygusal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlandı. Salona, Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yaparken 3 Aralık 2024 tarihinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden merhum İbrahim Eroğlu’nun adı verildi.

Programda konuşan Vali Cahit Çelik, salonun öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra değer temelli etkinliklerle ahlaki ve sosyal-duygusal becerilerini destekleyen önemli bir eğitim ortamı olduğunu ifade etti. Çelik, pansiyonların ailelerinden uzakta eğitim hayatını sürdüren öğrenciler için yalnızca bir barınma alanı değil, aynı zamanda ev sıcaklığı sunan güvenli mekânlar olması gerektiğini vurguladı ve eğitime adanmış bir ömrün hatırasını yaşatan bu anlamlı mekanın öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlamasını temenni etti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ PANSİYONLARI İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA, NİĞDE YUNUS...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ PANSİYONLARI İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA, NİĞDE YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN “İBRAHİM EROĞLU ERDEM–DEĞER–EYLEM SALONU” DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ PANSİYONLARI İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA, NİĞDE YUNUS...

İLGİLİ HABERLER

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malazgirt’te Yerli Malı Haftası: Oğuzhan Köyü Okulu'nda Anlamlı Etkinlik
2
Kırıkkale'de Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Emniyet Kemeri Eğitimi
3
Anadolu Üniversitesi'nde ’Yapay Zekâ ve Sağlık’ Semineri | Sağlıkta Yapay Zekâ
4
İnönü Üniversitesi'nde Cübbe Giyme Töreni: Yeni Profesör ve Atamalar
5
SANKO Okulları Kurtuluş Kupası'nda Okçulukta Büyük Başarı
6
Yeşilyurt'ta 'Güvenli Aile, Güvenli Nesil' Başladı — Başkan Geçit: 'En güvenli liman ailedir'
7
Arıcak'ta 'Çocukluk Arkadaşım Olur musun' Projesi ile Anasınıfı Sosyal Gelişim

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi