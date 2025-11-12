Ziya Selçuk: "Dünya Eğitim Bilimleri İçin Yeni Bir Dönemden Geçiyor" — 3. Uluslararası ESEP Kongresi Erciyes’te

Ziya Selçuk: "Dünya Eğitim Bilimleri İçin Yeni Bir Dönemden Geçiyor"

Lider Eğitimcileri, Gönüllüleri ve Akademisyenleri Destekleme Derneği (LEGADDER) ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğinde; Amasya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi destekleriyle düzenlenen 3. Uluslararası ESEP Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Açılışta Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un Mesajı

Kongrenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi'nin 19 fakültesiyle sağlıktan mühendisliğe, fenden sosyale kadar geniş bir yelpazede etkin faaliyet yürüttüğünü vurguladı. Altun, "Biz gençlerimize mesleki olarak donanım verirken mutlaka ülkesini de sevme noktasında, manevi değerlerine bağlı olarak hareket etmesi noktasında, sadece temel bilgiler dışında dil eğitimi noktasında etkin olarak faaliyetler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun, ESEP programına destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek dört üniversitenin süreçte yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve eğitimin gündeme alınmasının süreçlere önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Kongrede "Seçilmiş Çaresizlik" Sunumu ve Ziya Selçuk'un Vurguları

Katılımcılara "Seçilmiş Çaresizlik" başlıklı sunum yapan önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin düşünce dünyasını canlı tuttuğunu ve fikir alışverişi imkanı sağladığını belirtti. Selçuk konuşmasında şunları söyledi:

"Emeği geçen başta Erciyes Üniversitesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Anadolu’nun ortasında bu tür bir üniversiteyi yeşerten, tuğla koyan herkese de teşekkür ediyorum. Dünya, eğitim bilimleri ve diğer bilimler açısından çok farklı bir dönemden geçiyor. Malum yapay zeka çağı, ki bana göre yüzde 90’ı ticari birtakım endişelerden dolayı abartı ama yüzde 10’u da çok önemli bir alan. Yani geri kalan yüzde 10’u yüzde 100 kıymetli bir alan. Bir taraftan bakıldığında insan aklının sistematik ilk intiharı yapay zeka. Bir taraftan da böyle düşünüyorum. Şundan dolayı; kainatın işleyişinde bir prensip var. Bir şey güçleniyorsa bir şey zayıflıyordur. Bizim nesil 100-200 tane telefon numarasını eskiden ezbere bilirdi, şu anda 2-3 tane bile bilen çok az insan var. Yapay zekanın da bir anlamda asansöre binmek gibi bir mecazı olabilir. Gerçek düşünce merdivenden çıkmak ya da yürümektir. Fakat önemli olan şey şu; bizim yapay zeka ile ilişkimizi nasıl ortaya koyacağımız."

Plaket Töreni ve Sürpriz An

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fatih Altun tarafından önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a plaket takdim edildi. Selçuk aldığı plaketi imzalayarak salonda bulunan 11 yaşındaki bir öğrenciye hediye etti.

Programa Katılanlar

Düzenlenen programa önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

LİDER EĞİTİMCİLERİ, GÖNÜLLÜLERİ VE AKADEMİSYENLERİ DESTEKLEME DERNEĞİ (LEGADDER) VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, AMASYA ÜNİVERSİTESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İLE SİİRT ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN, 3. ULUSLARARASI ESEP EĞİTİM BİLİMLERİ VE ETKİLİ UYGULAMALAR KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.