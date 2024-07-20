1-2-3-4 çocuklu aileler başvurursa köşeyi dönecek! Toplam 38 bin 250 TL ödemeyi kaptılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zamlı sosyal yardımların ne zaman hesaplara yatırılacağını açıkladı. Geçen hafta aile destek paketi ödemeleri, yaşlı ve engelli aylıkları sağlandı. Bu hafta itibariyle ise evde bakım maaşı ülke genelindeki vatandaşlara ulaştırıldı. 20 Temmuz civarında dar gelirli hanelerdeki öğrencilere eğitim desteği sağlanması bekleniyor. Bu öğrencilere ortalama 5330 TL tutarında sosyal ve ekonomik destek ödemesi yapılacak. İşte diğer detaylar...





AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞIINDAN ZAMLI SOSYAL YARDIMLARDA BULUNULACAĞI AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz ayında yaşlı ve engelli aylıklarını, aile destek paketi ödemelerini ve evde bakım maaşlarını hak sahiplerine ilettikten sonra resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme yaptı. Ağustos ayından itibaren zam farkları hak sahibi vatandaşlara iletilecek ve Temmuz ayında yapılan destek ödemeleri, Ağustos ayında zamlı olarak hesaplara aktarılacak.

Temmuz ayında memur maaş katsayısına göre zamlanan sosyal yardım ödemeleri, Ağustos ayında hak sahiplerine ulaştırılacak. Temmuz ayında olduğu gibi, Ocak ayında da memur maaş katsayısına göre sosyal yardım ödemelerine zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan yüzde 19,31 oranındaki zamla birlikte sosyal yardım ödemeleri de aynı oranda arttı. Ağustos ayında zamlı olarak iletilmesi beklenen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri, Temmuz ayında ortalama 5330 TL olarak gerçekleşebilir.

Temmuz ayında gerçekleştirilen bu ödemeler, dar gelirli vatandaşlar için büyük bir önem taşıyor. Özellikle eğitim desteği ödemeleri, dar gelirli hanelerde bulunan öğrencilere yönelik büyük bir katkı sağlıyor. 20 Temmuz civarında bu ödemelerin yapılması planlanıyor ve bu ödemelerin miktarı ortalama 5330 TL olarak belirlendi. Bu, dar gelirli aileler için önemli bir destek anlamına geliyor.





Ağustos ayından itibaren ise zamlı sosyal yardımların hak sahiplerine iletileceği ve bu zamlı ödemelerin de vatandaşlar için önemli bir rahatlama sağlayacağı belirtiliyor. Sosyal yardımların artırılması, memur maaş katsayısına bağlı olarak gerçekleşiyor ve bu artışların hak sahiplerine en kısa sürede ulaştırılması planlanıyor.

Bakanlık, bu konuda yaptığı bilgilendirmelerde, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığını ve ödemelerin zamanında yapılacağını vurguluyor. Özellikle yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım maaşlarının düzenli olarak ödenmesi, bu kesimlerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Aile destek paketi ödemeleri de dar gelirli ailelerin geçimlerini sürdürebilmeleri için büyük bir önem taşıyor. Bu ödemelerin düzenli olarak yapılması, ailelerin maddi açıdan desteklenmesini sağlıyor. Bakanlık, sosyal yardım ödemelerinin aksatılmadan yapılması için gerekli tüm adımları attığını ve vatandaşların bu konuda endişe duymaması gerektiğini belirtiyor.

Sonuç olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz ayında yapılan sosyal yardım ödemelerinin ardından Ağustos ayında zamlı ödemelerin yapılacağını duyurdu. Memur maaş katsayısına göre yapılan zamlarla birlikte sosyal yardım ödemeleri de arttı ve bu ödemelerin hak sahiplerine ulaştırılması planlanıyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir önem taşıyan bu ödemeler, ailelerin maddi açıdan desteklenmesini sağlıyor ve yaşam standartlarını yükseltiyor. Bakanlık, ödemelerin düzenli ve zamanında yapılması için gerekli tüm tedbirleri aldığını ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalıştığını belirtiyor.