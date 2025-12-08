Tavşanlı’da Üreticilere Tohum ve Gübre Desteği

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde üreticilere yönelik destek programı kapsamında tohum ve gübre dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım, hayvancılık ve yem bitkisi üretimini güçlendirmeyi hedefleyen çalışmaların parçası olarak yapıldı.

Çardaklı’da yürütülen proje ve katılımcılar

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Çardaklı Mahallesinde uygulamaya konulan kapsamlı destek programını duyurdu. Programa İlçe Başkanı Himmet Özer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Gökçe, İl Genel Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarı Mustafa Sevimli ve teşkilat yöneticileri katıldı.

Dağıtılan destek ve proje hedefleri

Program kapsamında bölgedeki üreticilere 200 torba (5 ton) yem bezelyesi tohumu ve 100 torba (5 ton) gübre hibe olarak dağıtıldı. Mera Islahı ve Amenajman Projesi ile meraların verimli hale getirilmesi ve su akarlarının düzenlenmesi hedefleniyor; böylece hayvanların suya erişimi kolaylaştırılacak.

Milletvekili Mehmet Demir, dağıtımın yem üretimini artıracağını ve hayvancılığın güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Demir, proje kapsamında bölgede sürmekte olan yatırımları hatırlatarak verilen desteklerin üreticilere hayırlı olmasını diledi ve projede emeği geçen kurum ile kişilere teşekkür etti.

Önceki uygulama ve ekonomik katkı

Geçtiğimiz nisan ayında da üreticilere 500 dekar alanda ekilmek üzere 88 torba mısır tohumu hibe edilmişti. Bu çalışmalar sonucunda 3 bin 250 ton mısır hasadı gerçekleştirildi ve çiftçilere toplam 6 milyon 500 bin TL ekonomik katkı sağlandı.

TOHUM DAĞITIMI VE MERA ISLAHIYLA 6.5 MİLYON TL'LİK KATKI