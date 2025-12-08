DOLAR
42,56 -0,04%
EURO
49,57 -0,2%
ALTIN
5.733,94 -0,27%
BITCOIN
3.851.670,23 -0,86%

Tavşanlı’da Üreticilere Tohum ve Gübre Desteği

Çardaklı’da yürütülen proje kapsamında üreticilere 200 torba bezelye tohumu ve 100 torba gübre hibe edildi; meralar ve su akarları da iyileştirilecek.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 23:28
Tavşanlı’da Üreticilere Tohum ve Gübre Desteği

Tavşanlı’da Üreticilere Tohum ve Gübre Desteği

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde üreticilere yönelik destek programı kapsamında tohum ve gübre dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım, hayvancılık ve yem bitkisi üretimini güçlendirmeyi hedefleyen çalışmaların parçası olarak yapıldı.

Çardaklı’da yürütülen proje ve katılımcılar

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Çardaklı Mahallesinde uygulamaya konulan kapsamlı destek programını duyurdu. Programa İlçe Başkanı Himmet Özer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Gökçe, İl Genel Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarı Mustafa Sevimli ve teşkilat yöneticileri katıldı.

Dağıtılan destek ve proje hedefleri

Program kapsamında bölgedeki üreticilere 200 torba (5 ton) yem bezelyesi tohumu ve 100 torba (5 ton) gübre hibe olarak dağıtıldı. Mera Islahı ve Amenajman Projesi ile meraların verimli hale getirilmesi ve su akarlarının düzenlenmesi hedefleniyor; böylece hayvanların suya erişimi kolaylaştırılacak.

Milletvekili Mehmet Demir, dağıtımın yem üretimini artıracağını ve hayvancılığın güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Demir, proje kapsamında bölgede sürmekte olan yatırımları hatırlatarak verilen desteklerin üreticilere hayırlı olmasını diledi ve projede emeği geçen kurum ile kişilere teşekkür etti.

Önceki uygulama ve ekonomik katkı

Geçtiğimiz nisan ayında da üreticilere 500 dekar alanda ekilmek üzere 88 torba mısır tohumu hibe edilmişti. Bu çalışmalar sonucunda 3 bin 250 ton mısır hasadı gerçekleştirildi ve çiftçilere toplam 6 milyon 500 bin TL ekonomik katkı sağlandı.

TOHUM DAĞITIMI VE MERA ISLAHIYLA 6.5 MİLYON TL'LİK KATKI

TOHUM DAĞITIMI VE MERA ISLAHIYLA 6.5 MİLYON TL'LİK KATKI

MİLLETVEKİLİ MEHMET DEMİR

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tavşanlı’da Üreticilere Tohum ve Gübre Desteği
2
Tüketiciler Birliği'nden Faturalarda Kısmi Ödeme Önerisi
3
DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda Finalistler Belli Oldu
4
Türk Firması Volkan İtfaiye Araçları Suudi Arabistan'da Üretim Yapacak
5
İstanbul'da Yük Mühendisleri ESTA Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
6
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ekonomiye 4.8 Milyar Dolar Katkı Sağladı
7
Piyasanın en ucuz sıfır otomobilleri bu listede! Bütçe dostu sıfır araç listesi

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi