OMSAN Başkanı Ergun Arıburnu Tanger Med'i İnceledi: Türkiye'ye Lojistik Süper Merkez Vizyonu

OMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu Tanger Med Limanı'nı İnceledi

OYAK Grubu’nun önde gelen şirketlerinden OMSAN Lojistik, Türkiye’yi bölgesinin ve küresel ticaretin merkezi haline getirme hedefiyle harekete geçti. Şirketin bu kapsamda Tanger Med benzeri bir liman kurma planını hayata geçirmek ve dünyadaki liman fırsatlarını değerlendirmek üzere çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Ziyaretin hedefi ve kapsamı

OMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, ilk saha incelemesini Akdeniz’in en büyük limanlarından ve dünyanın en büyük 20 limanı arasında yer alan Fas Tanger Med Limanına gerçekleştirdi. Bu ziyaret, şirketin liman yatırımları ve çok modlu lojistik stratejisinin somut adımlarından biri olarak öne çıktı.

Türkiye için 'olmazsa olmaz' proje

Arıburnu, Türkiye’nin Marmara Bölgesi başta olmak üzere artan ticaret hacmi, büyüyen otomotiv ihracatı ve demir yolu–deniz yolu entegrasyonu sayesinde Tanger Med benzeri bir lojistik süper merkez kurma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Arıburnu, "Türkiye böyle bir merkezi OMSAN öncülüğünde kurma potansiyeline sahip" dedi ve böyle bir merkezin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

OYAK ve OMSAN stratejisi

Arıburnu, OYAK’ın önümüzdeki 5 yıl içinde lojistiğe odaklanmasının OMSAN’ın stratejik kararlarında belirleyici olduğunu ifade etti. "Elbette böylesine büyük vizyon ve projelere OYAK gibi güçlü kuruluşların öncülük etmesi gerekiyor. Biz Tanger Med benzeri bir liman inşa etmeyi arzuluyoruz," sözleriyle OMSAN’ın hem bölgesel hem küresel arenada etkin bir oyuncu olma hedefini paylaştı. Ayrıca Arıburnu, Türkiye’de işletmekte oldukları Port Yarımca deneyimine dikkat çekti.

Lojistiğin stratejik önemi

Arıburnu, lojistiğin artık bir tercih değil, ülke ekonomileri için yaşamsal bir gereklilik olduğunu vurguladı: "Bugün rekabeti belirleyen maliyet değil; hız, entegrasyon ve tedarik zinciri güvenliğidir." Bu nedenle Türkiye’nin entegre limanlar, güçlü denizcilik ve demiryolu entegrasyonuna yatırım yapmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Tanger Med'den çıkarılan somut dersler

Arıburnu, Tanger Med’in ölçeğini ve etkisini şu verilerle özetledi: "Toplam 5 bin hektarlık sanayi ve lojistik alanı, 3 bin hektarlık geliştirilmiş yatırım bölgesi, bin 400’den fazla yatırımcı ve 17 milyar doların üzerindeki ekonomik hacim; Tanger Med’in neden dünya ligine çıktığını çok net gösteriyor."

Arıburnu ayrıca Tanger Med’in bölgesel üretim ve lojistik ekosistemine dikkat çekti: "Burası Afrika ve Orta Doğu’nun en büyük otomotiv üretim kapasitesine sahip; elektronik, tekstil, havacılık ve tarım sanayileriyle entegre bir üretim ekosistemi sunuyor. 70 ülkeye, 180’den fazla limana erişim; Çin'e 20 günde, Rotterdam'a 3 günde, Amerika kıtasına 6 günde ulaşabilmek; bu yapıyı küresel tedarik zincirinin tam merkezine yerleştirmiş."

Türkiye'nin lojistik yükselişi

Arıburnu sözlerini şu değerlendirmeyle tamamladı: "Aslında burada gördüğümüz şey, bir ülkenin üretimi, lojistiği ve küresel bağlantıyı tek bir stratejiye dönüştürdüğünde nasıl büyük bir sıçrama oluşturabileceğinin somut bir örneği. Bu model, Türkiye’nin lojistik üs olma vizyonu ile güçlü bir paralellik taşıyor."

Arıburnu, OMSAN ve OYAK’ın uzun vadeli yatırımları, Türkiye’nin son 23 yılda yaptığı 300 milyar dolarlık altyapı yatırımı ve büyüyen ihracat ekonomisinin birleşimiyle ülkenin küresel ticarette yeni bir kavşak noktası olacağını vurguladı: "Türkiye’nin lojistik yükselişi artık inkar edilemez bir gerçek. Doğru yatırımlar, entegre limanlar ve akıllı lojistik ağlarıyla ülkemiz küresel ticaretin yeni kavşak noktası olacaktır."

