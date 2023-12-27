1-2 çocuğu olanlar dikkat! PTT 350-650 TL destek ödemesi yapıyor

Sosyal desteklerden faydalanan bireyler için hazırlanan ve uzun süredir de devam eden Çocuk Destek Bileşeni programı, hanede yaşayan çocuk sayısına göre maddi destek imkanı sağlıyor.

1-2 çocuğu olanlar dikkat! PTT 350-650 TL destek ödemesi yapıyor
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Devlet dar gelirli vatandaşa bir çok kalemde destek ödemesi sağlıyor. Özellikle de temel ihtiyaçların karşılanması adına sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. En kapsamlı program Aile Destek Programı olarak bilinirken, ayda 1250 TL'ye kadar ödenen destek programına ek olarak çocuk destek bileşeni ve elektrik fatura desteği de sağlanabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından özellikle de çocuğu olan ve dar gelirli olan vatandaşa yapılan yardımların kalem sayısı, gün gün artmaya devam ediyor. Sosyal desteklerden faydalanan bireyler için hazırlanan ve uzun süredir de devam eden Çocuk Destek Bileşeni programı, hanede yaşayan çocuk sayısına göre maddi destek imkanı sağlıyor.

Hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri olması durumunda başvurular kabul edilirken e-devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gidilerek bizzat tamamlanabiliyor

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ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ

Çocuk Destek Bileşeni programı kapsamında hane içerisinde yaşayan çocuk sayısına göre aylık ödemeler 350 TL ile 650 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

1 2 çocuklu hanelere 350 TL

3 çocuklu hanelere 450 TL

4 çocuklu hanelere 550 TL

5v üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere ise 650 TL destek sağlanıyor.

HAZİRAN AYINDA BİTİYOR

12 ay boyunca düzenli olarak verilen çocuk destek bileşeni programının 2024 yılı haziran ayında biteceği bakanlık tarafından açıklanmış bulunuyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile programdan 3 milyon çocuğa aylık ödeme yapıldığı bildirilmiş bulunuyor.

 Hanedeki çocuk sayısına göre değişkenlik gösteren çocuk destek bileşeni çocukların sağlık, eğitim ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarına destek olmayı hedefliyor. Devlet tarafından çocukları verilen önemin yeri bir ayrı. Öyle ki Çocuk Destek Bileşeni programının yanı sıra birçok sosyal yardım programları da devam ediyor. Dar gelirli hanelere sunulan bu programlar, ailenin refahını arttırmak çocukların geleceğini oluşturmak adına büyük önem arz ediyor

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