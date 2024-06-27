1 milyon TL altı sıfır otomobiller bu listede! Listeye bakmadan kararınızı vermeyin

Türkiye'de döviz kurlarındaki artış ve yüksek vergiler nedeniyle sıfır otomobil fiyatları önemli ölçüde yükseldi. Ayrıca, 7 Temmuz 2024'ten itibaren Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde sıfır otomobil satışlarında standart olarak sunulan güvenlik donanımları artırılacak. Ölümlü trafik kazalarını en aza indirmeyi hedefleyen Küresel Güvenlik Yönetmeliği kapsamında; Acil Durum Fren Sistemi (AEB), Şerit Takip Sistemi (LDWS), Geri Vites Kamera Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS) ve Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi (DDAW) gibi donanımlar zorunlu hale geliyor. Bu düzenleme, araç fiyatlarının artmasına neden olacak.

7 Temmuz'a kadar envanterlerindeki ürünleri tüketmek isteyen markalar sık sık indirimlerini duyurdu. Yeni otomobil almayı düşünenler ise arayışlarını hızlandırdı. Türkiye'de bulunan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller hangileri sizin için derledik...





SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel modeli 835.000 TL'ye satılıyor.

Fiat Panda City 1.0 Hibrit 70 HP, 840.900 TL fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor.

Dacia Spring Extreme Electric modeli, 65 bg gücünde olup 885.000 TL'ye satılıyor.

KIA Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT versiyonu için talep edilen fiyat 890.000 TL.

Renault Clio Equilibre 1.0 SCe 65 hp modeli 942.000 TL'ye alıcı buluyor.

Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP 5 İleri Manuel Feel Bold, 963.000 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

Mitsubishi Space Star 1.2 Intense CVT Benzin Otomatik, 964.700 TL'ye satışta.

Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg modeli 965.000 TL'ye sahiplerini bekliyor.

Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Manuel, 970.000 TL fiyatıyla listeleniyor.

Opel Corsa 1.2 MT-5 75 HP Edition modeli 995.900 TL'lik fiyatıyla sunuluyor.

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel, 1.007.900 TL karşılığında alınabilir.

Dacia Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT versiyonu ise 1.066.000 TL fiyat etiketiyle satışta.