DSO'nun Uluslararası Başarısı ve Hisarcıklıoğlu'nun Ziyareti Denizli'de Ekonomi Zirvesi

DSO ev sahipliğinde Denizli'de kapsamlı ekonomi toplantısı

Denizli Sanayi Odası (DSO), TOBB ve WCF Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyeti ağırladı. DSO hizmet binasında gerçekleşen toplantıda, Denizlili sanayiciler ve çevre illerin Oda/Borsa Başkanlarıyla bir araya gelinerek bölgesel ekonomik iş birliği imkanları ile sektörün güncel beklentileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantının gündemi: üretim, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik

Görüşmede; sanayi ve ticaretin mevcut durumu, küresel rekabet koşulları, finansmana erişim, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve bölgesel iş birliği imkanları detaylı şekilde tartışıldı. Toplantı, Denizli iş dünyasının ortak beklentilerinin doğrudan dile getirildiği önemli bir istişare platformu olarak öne çıktı.

Meclis Başkanı Konyalıoğlu: Ortak akıl vurgusu

Programın yürütücülüğünü üstlenen DSO Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu, açılış konuşmasında istişare kültürünün önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Denizli sanayisinin gücü, ortak akıl ve birliktelikten geliyor. Bugün burada dile getirilecek her görüş, üretim ve kalkınma yolculuğumuza katkı sağlayacaktır."

Başkan Kasapoğlu: Katılımcı yönetim ve kurumsal dönüşüm

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ise odanın köklü yapısı ve son yıllardaki dönüşüm hamlelerine vurgu yaptı. Kasapoğlu, katılımcı yönetim anlayışıyla oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu, aktif komisyonlar ve artan üye sayısıyla DSO'nun sanayicilerin ortak aklını temsil ettiğini belirtti: "Zorlu ekonomik koşullara rağmen üretimden vazgeçmiyoruz. Planlıyor, inşa ediyor ve uyguluyoruz."

Kasapoğlu, son üç yılda yapılan yapısal dönüşümle birliktelik ve yeni perspektiflerin geliştiğini ifade ederek üye sayısını 2 bin 100’e yükselttiklerini açıkladı. Ayrıca TOBB camiasının bir aile olduğuna dikkat çekerek oda hizmetlerinin kalite ve çeşitliliğinin toplumsal fayda yarattığını vurguladı.

DSO'nun uluslararası başarısı

Kasapoğlu, DSO'nun uluslararası arenadaki başarılarına değinerek, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile üç ay önce Avustralya'da düzenlenen Dünya Odalar Kongresi'nde birlikte olduklarını hatırlattı. DSO'nun "yeşil dönüşüm" kategorisinde temiz üretim çalışmasıyla finale kalarak dünyada temsil edilmesinin gurur verici olduğunu kaydetti.

Kasapoğlu ayrıca Teşvik Ofisi, Eğitim Akademisi, Model Fabrika, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ve Verimlilik Merkezi gibi yapılanmalarla DSO'nun sanayicilere yeni nesil hizmetler sunduğunu, bunun Denizli sanayisine önemli dinamizm kazandırdığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu: "DSO Türkiye’ye örnek bir oda"

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli'ye 18. kez geldiğini belirterek DSO'yu kurumsal yapısı, hizmet kalitesi ve vizyoner yaklaşımıyla ülke genelinde örnek bir oda olarak nitelendirdi. Hisarcıklıoğlu, "Beş yıldızlı Oda olmak bir unvan değil, sürekli gelişim sürecidir" diye konuştu ve DSO'nun dijital dönüşüm ile verimlilikte somut başarılar elde ettiğini vurguladı. Ayrıca Denizli'nin en çok dijitalleşen şehirler arasında yer aldığına dikkat çekti ve DSO'nun Dünya Odalar Yarışması'nda yeşil dönüşüm kategorisinde dünyanın ilk üç odası arasına girmesinin büyük bir başarı olduğunu söyledi.

KOBİ'lere finansman ve Ankara bağlantısı

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin finansmana erişiminin en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti. Kredi Garanti Fonu ve Nefes Kredileri aracılığıyla Denizli'de yüzlerce firmanın desteklendiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "İş insanı umutsuz olamaz" diyerek reel sektöre moral verdi.

Hisarcıklıoğlu, Denizli iş dünyasının taleplerinin Ankara'da ilgili bakanlıklar nezdinde birebir iletildiğini ve DSO Başkanı Selim Kasapoğlu aracılığıyla Denizli'nin sesinin güçlü şekilde duyurulduğunu belirtti. Toplantı, üretim ve kalkınma için ortak akıl çağrısında bulunarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

