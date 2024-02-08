1 TL başlangıç fiyatıyla 619 metre² imarlı arsa satışta! Böyle teklifi daha sonra yakalayamazsınız

Tapu.com üzerinden banka, şirket ya da asıl taşınmazın sahibi olan vatandaşlar farklı farklı yerlerde bir çok taşınmazı satışa çıkartıyor. Bu sefer vatandaşların oldukça dikkatini çekecek yeni bir ilan paylaşıldı. 1 saat içersinde sadece 1 TL açılış fiyatıyla Bursa İznik Müşküle mevkiinde iki kat konut imarlı arsa sahibi olmanız mümkün. 619 metre² olan bu imarlı arsa için elinizi çabuk tutmanız şart.

SADECE 1 TL AÇILIŞ FİYATIYLA SATIŞA ÇIKARTILDI

Bursa’nın İznik Müşküle mevkiinde iki kat konut imarlı arsa 1 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkartıldı. sahibinden satışa çıkartılmış olan bu ilan tapu.com üzerinde yer alıyor. 619 metre² alan için vatandaşların fırsatı kaçırmaması şart. Söz konusu olan taşınmaz için son 1 saatlik dilime girildi. Vatandaşlar sadece 1 saat içerisinde, 1 TL başlangıç bedeliyle asa sahibi olabilecekler.





10 BİN TL PEŞİN HİZMET BEDELİ ÖDENECEK

Sahibinden satışa çıkartılmış olan bu arsa için 10 bin TL hizmet bedeli teminatı ödenecek. Açık artırmaya söz konusu olan taşınmaz için son teklif ise bugün saat 17:00’da verilebilecek. Sizler de Bursa’da uygun fiyata arsa sahibi olmak istiyorsanız, bu fırsatı muhakkak değerlendirmelisiniz.