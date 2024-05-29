10.000 TL maaş alan emeklilere müjdeler müjdesi! O tarihte bakın maaşınız ne kadar olacak

Milyonlarca emekli vatandaş emekli maaşı ile ekonomik olarak zorlandıklarını söylüyorlar ve maaşlarına artış bekliyorlar. Temmuz ayında emeklilerin maaşlarına zam yapılacağı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Detaylar haberimizde…







EMEKLİYE SÜRPRİZ ZAM! MAAŞI 10.000 TL OLAN EMEKLİ ARTIK 16.000 TL YATACAK

Emekli maaşı 10 bin TL olan emeklilere beklenmedik zam haberi geldi. Yeni maaş artışları açıklandı. Artık en düşük emekli maaşına sahip olanlara 16 bin TL ödenecek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş zammı hızla yaklaşıyor. Emekliler için yeni hesaplamalar devam ediyor. Temmuz ayındaki maaş artışına hem manşet haberler hem de emeklilik maaşlarındaki düşüşler yön verecek. 6 aylık enflasyon verisinin öğrenilmesine hâlâ 2 ay kaldı. Emekliler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamları heyecanla takip ederken Merkez Bankası'ndan beklenmedik bir haber aldı. Merkez Bankası'nın piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre altı aylık enflasyon netleşti. Peki 6 aylık enflasyona göre emekli maaşları temmuzda ne kadar artacak? Asgari emeklilik ne kadar olacak?

TEMMUZ’DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Ocak 2024'te asgari emekli maaşı 10.000 TL olarak belirlendi. Ancak ekonomik koşullar ve yüksek yaşam maliyetleri emeklilerin bu maaşla geçinmelerini imkansız hale getirdi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde en düşük emekli maaşının güncellenmesi bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Bu nedenle gözler artık temmuz ayındaki en düşük emekli maaşı artışında.

Emekliler, Temmuz ayında asgari emekli maaşında büyük bir güncelleme bekliyor. Şu ana kadar net bir açıklama yapılmadı ancak SGK uzmanlarına göre temmuz ayında en düşük emekli maaşı emekli maaşlarını artıracak seviyeye çıkarılacak. İlk tahminlere göre en düşük emekli maaşı düzeyi artırılacak. Tahminen emekli maaşına 6.000 TL artış olacaktır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16.000 TL OLACAK İDDİASI

Temel maaş artışı kesin olarak temmuz ayında gerçekleşecek. Şu ana kadar elde edilen verilere göre, temel maaş artışının enflasyon ve sosyal paylaşımlar dahil yüzde 30 olacağı tahmin ediliyor. En düşük emekli maaşı periyodik olarak ödenecektir. Sosyal Güvenlik uzmanlarının bu konudaki ilk öngörüsü asgari emekli maaşının 6.000 TL artarak 16.000 TL'ye ulaşması yönünde. Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak SGK uzmanının bu iddiası bile emeklileri heyecanlandırmaya yetiyor.

TEMMUZ 2024 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine önceden belirlenen kanunlara göre her 6 ayda bir maaş artışı yapılıyor. Emekli maaşları 6 ay boyunca enflasyon oranında artırılıyor. Ancak uzun bir süreçten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla emeklilerin sosyal oranı artıyor. Ocak 2024'te sosyal oran artışı da dahil olmak üzere emekli sayısındaki artış oranı yüzde 49,25 oldu. Artık gözler temmuzda ve yeni fiyatlar hesaplanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan son açıklamaya göre temmuz ayında emekli maaşı artışı yüzde 25 olacak. Bu artırılan oran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal bölüme de eklenecek. SGK uzmanlarının sağlıkla ilgili beklentisi ise 5 puan. Eğer bu beklentiler gerçekleşirse tahmini maaş artışı %30 olacak.