Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor, hedef gelecek sene yüzde 20’nin altı

Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesinin ikincisinde Türkiye’nin ekonomik programını anlattı. Şimşek, enflasyonla mücadeleyi birinci öncelik olarak vurguladı ve gelecek yıl için belirledikleri hedefleri paylaştı.

Enflasyon hedefi ve mevcut tablo

Şimşek, ‘‘En büyük önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Hedefimiz gelecek sene enflasyonu yüzde 20’nin altına düşürmek. Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek’’ dedi.

Üç evreli ekonomik program

Hükümetin nihai amacının kapsayıcı büyüme ve adil gelir dağılımı olduğunu belirten Şimşek, programın üç evreden oluştuğunu açıkladı: ‘‘Birinci evre makro risklerin yönetimi, ikinci evrede mali disiplini tesis ettik, cari açığı düşürdük, kur korumalı mevduat mekanizmasından çıktık enflasyon düşmeye başladı. Üçüncü evre ise kazanımların pekiştirildiği; tek haneli enflasyonun kalıcı olduğu, cari açığın sorun olmaktan çıktığı, verimlilik ve rekabet gücünün artması için reformların hızlandığı dönem olacak. Üçüncü evreye gelecek sene geçiyoruz.’’

Temel mallar, konut ve eğitimdeki gelişmeler

Şimşek, temel mallarda enflasyonun yüzde 20’nin altına düştüğünü, gıda enflasyonunun ise yüzde 27 civarında olduğunu belirtti. ‘‘Buna rağmen manşet enflasyon yüzde 31. Çünkü Türkiye’de kira, eğitim ve hizmet enflasyonu hala yüksek seyrediyor. Hizmet enflasyonu yüzde 97’den yüzde 44’e kadar düştü’’ dedi.

Hizmet enflasyonunu düşürme çabaları kapsamında deprem bölgesinde konut inşa ettiklerini, 350 bin konutu teslim ettiklerini ve gelecek sene 600 bin konutun teslim edileceğini kaydetti. Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinin bütçeden finanse edildiğini vurguladı. Ayrıca Türkiye’de öğrencilerin yüzde 90’ının devlet okullarına gittiğini, özel okullarda görülen yüksek fiyatların makul seviyelere çekileceğini ifade etti.

Kamuda tasarruf ve bütçe performansı

Kamuda tasarruf çabalarının sonuç verdiğini söyleyen Şimşek, ‘‘Bütçe açığı deprem nedeniyle milli gelire oranı yüzde 5’e çıkmıştı. Bütçe açığımız bu sene yüzde 3’e düştü, gelecek senelerde daha düşük seviyelere düşüreceğiz. Tasarruf konusunda kamu giderlerini kontrol altına almada başarılı olduk’’ dedi.

Şimşek, kamu giderlerinin 10 yıllık ortalamaya göre bütçeye oranının yüzde 4,6 olduğunu, geçen sene bunu yüzde 3,1’e indirdiklerini ve bu sene yüzde 3’ün de altında olacağını belirtti.

KKM, rezervler ve bilanço iyileşmesi

Kur korumalı mevduatın (KKM) 143 milyar dolar azaltıldığını ve Türkiye bilançosunda 250 milyar doları aşan bir iyileşme olduğunu ifade eden Şimşek, altın ithalatına ilişkin de şunları söyledi: ‘‘Altın ithalatı sadece sanayide kullanmak için yapılmıyor. Altın bir portföy tercihidir, saygı duyuyoruz. Vatandaşımızın ithal ettiği altınları bir kenara bırakırsak Türkiye’de cari açık kalmıyor.’’

Merkez Bankası rezervlerine de değinen Şimşek, ‘‘Net rezervlerimizi son 2 yılda programımız dahilinde 118 milyar dolar artırdık. Kur korumalı mevduatı 143 milyar dolar azalttık, bitiyor 400 milyon dolar kaldı vadesini bekliyoruz. Türkiye’nin bilançosunu 250 milyar dolar iyileştirdik’’ dedi.

Risk primi, kredi notu ve milli gelirdeki yükseliş

Şimşek, Türkiye’nin risk priminin son 7,5 yılın en iyi seviyesine geldiğini ve son 2 yılda risk priminin 472 baz puan düştüğünü söyledi; ‘‘Bize benzer ülkeler 49 baz puan düştü. Türkiye’nin kredi notu en az 2 kademe artırıldı. Yatırım yapılabilir kategoriye doğru hızla ilerlemeye devam edeceğiz’’ dedi.

Milli gelirdeki konumuna da değinen Şimşek, ‘‘2002’de dünya ekonomisinde 21’inci sıradayken şimdi 16’ıncı sıradayız. Satın alma gücü paritesinde 16’ıncı sıradan 11’inci sıraya yükseldik’’ şeklinde konuştu.

