10 bankadan gece yarısı emekli kararı! Sabah 07.00'dan itibaren geçerli olacak

Nisan ayında gerçekleştirilen maaş dilimi düzenlemesi, emeklilerin gelirlerine ek katkı sağlamak üzere yapıldı. Bu düzenleme, emeklilerin zam oranlarını belirlerken bankaların da promosyon kampanyalarını etkiledi. Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan bu zam ve promosyon fırsatları, birçok emekli için önemli bir maddi destek olacak.





EMEKLİLERE ÖZEL BANKA PROMOSYONLARI TEMMUZ AYINDA YENİLENİYOR

Temmuz ayındaki maaş dilimi değişiklikleri ve zamlar, bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını doğrudan etkiliyor. İşte önde gelen bankaların sunduğu emeklilere özel promosyon fırsatları:

Akbank

Akbank, emeklilere yönelik çekici promosyon fırsatları sunmaktadır. Aylık geliri 10.000 TL'nin altında olanlara 6.250 TL, 20.000 TL ve üzeri gelire sahip olanlara ise 15.000 TL promosyon imkanı sağlamaktadır. Bu kampanya, emeklilere ek kazanç sağlama açısından oldukça avantajlıdır.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, emeklilere özel olarak sunulan promosyonlarla dikkat çekmektedir. Aylık geliri 10.000 TL'nin altında olanlara 6.250 TL, 20.000 TL ve üzeri gelire sahip olanlara ise 15.000 TL promosyon vermektedir. Bu promosyonlar özellikle yüksek maaş alan emekliler için büyük bir fırsat sunmaktadır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, 10.000 TL'nin altındakiler için 5.000 TL, 20.000 TL ve üzerindekiler için 12.000 TL promosyon sunarak geniş bir emekli kitlesine hitap ediyor.

DenizBank

DenizBank, 10.000 TL altındakilere 5.000 TL, 20.000 TL ve üstündekilere ise 12.000 TL promosyon imkanı sağlayarak emeklilerin mali durumuna destek oluyor.

Fibabanka

Fibabanka, emekli bireylere yönelik olarak 10.000 TL'nin altındakilere 5.000 TL, 20.000 TL ve üzerindekilere ise 12.000 TL promosyon sağlıyor, bu da Fibabanka'nın emekli dostu politikalarını gösteriyor.

İNG

ING, emeklilere yönelik olarak 10.000 TL'nin altındakilere 6.250 TL, 20.000 TL ve üzerindekilere ise 15.000 TL promosyon sunuyor, bu da ING'nin emeklilere yüksek miktarda promosyon sağlama odaklı olduğunu gösteriyor.

İş Bankası

İş Bankası, emeklilere yönelik olarak 10.000 TL'nin altındakilere 5.000 TL, 20.000 TL ve üzerindekilere ise 12.000 TL promosyon sunuyor, böylelikle İş Bankası emeklilere ek gelir sağlama avantajı sunuyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, 6.250 TL promosyonuyla 10.000 TL'nin altındakilere, 15.000 TL promosyonuyla 20.000 TL ve üzerindekilerine ek gelir sağlar, özellikle emeklilere büyük avantajlar sunar.

TEB

TEB, 5.000 TL promosyonuyla 10.000 TL'nin altında olanlara, 12.000 TL promosyonuyla 20.000 TL ve üzerindekilerine özel fırsatlar sunar; özellikle emeklilerin ilgisini çekebilecek kampanyalar düzenler.

Türkiye Finans

Türkiye Finans, 5.000 TL promosyon teklifiyle 10.000 TL'nin altındakilere, 12.000 TL promosyon teklifiyle 20.000 TL ve üzerindekilerine destek olur; özellikle emeklilerin mali durumunu güçlendirmeyi hedefler.

Vakıfbank

Vakıfbank, 10.000 TL'nin altında bulunan bireylere 5.000 TL, 20.000 TL ve üzeri meblağlara sahip olanlara ise 12.000 TL tutarında promosyon sunmaktadır. Bu kampanya, emeklilere ek gelir sağlama konusunda oldukça faydalı olabilir.

Yapı Kredi

Yapı Kredi ise, 10.000 TL'nin altında olan müşterilere 6.250 TL, 20.000 TL ve üzeri tutarlara sahip olanlara ise 15.000 TL promosyon vermektedir. Bu fırsatlar, emeklilere önemli bir mali destek sağlama potansiyeline sahiptir.