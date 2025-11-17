Global Smart Logistics & E‑Commerce Summit İstanbul'da — Uber 200 milyon dolar yatırım açıkladı

Global Smart Logistics & E‑Commerce Summit İstanbul’da

İstanbul, Ocak ayında düzenlenecek Global Smart Logistics & E‑Commerce Summit ile dünya çapındaki lojistik ve teknoloji oyuncularını bir araya getiriyor. Etkinlik öncesinde dikkat çeken gelişmelerden biri, Uber'in Türkiye'ye önümüzdeki beş yıl içinde 200 milyon dolar yatırım yapma ve İstanbul'da küresel bir teknoloji merkezi kurma planını duyurması oldu.

Sektör temsilcileri, bu yatırımın Türkiye'yi bölgesel bir dağıtım noktasından çıkarıp yapay zekâ destekli lojistik inovasyonları için çekim merkezi haline getirebileceğini söylüyor. Zirvede Microsoft, Google, Amazon Web Services ve DHL Group gibi küresel firmaların üst düzey yöneticilerinin de yer alması bekleniyor.

Gündem: AI, otonom teslimat ve veri odaklı e-ticaret

Organizatörler, panel ve oturumlarda AI tabanlı rota optimizasyonu, otonom teslimat sistemleri ve veri odaklı e-ticaret modelleri gibi stratejik konuların masaya yatırılacağını bildiriyor.

JetiGo’nun yapay zekâ motoru

Yerli çözümler arasında öne çıkanlardan biri JetiGo Otomasyon Sistemi. Şirket yetkilileri, kendi mühendislik altyapılarıyla geliştirdikleri gerçek zamanlı çok parametreli karar motoru ve akıllı görev atama algoritmasının lojistik operasyonlarında verimliliği artırdığını belirtiyor.

JetiGo'nun sisteminin; trafik yoğunluğu, sipariş hacmi, kurye konumu ve müşteri önceliği gibi değişkenleri analiz ederek operasyonel verimlilikte %40'a varan artış ve teslimat sürelerinde kısalma sağladığı ifade ediliyor. Sistem, Türkiye pazarında Getir Yemek, Yemeksepeti (Delivery Hero Group), Migros Yemek ve Trendyol Yemek gibi platformlarda da kullanılıyor.

Menekşe Boztepe zirvede yapay zekâ dönüşümünü anlatacak

JetiGo’nun Kurucusu ve Genel Müdürü Menekşe Boztepe, zirvede "AI-Driven Logistics Transformation" oturumuna özel davetli konuşmacı olarak katılacak. Boztepe, Türkiye’de yapay zekâ tabanlı lojistik sistemlerinin gelişimi üzerine yürüttüğü çalışmalarla tanınıyor.

Boztepe, IEEE Senior Member, Hackathon Raptors Fellow ve Türkiye Bilişim Derneği üyesi olup, yakın zamanda faaliyete geçmesi beklenen Women in AI Turkey Chapter Başkanlığı görevini de üstlenecek. Ayrıca "Yapay Zekâ ile Geleceği Kodlamak" adlı kitabın yazarı olan Boztepe, SaaS Summit & Buildathon 2025'te jüri üyeliği yapmış ve çeşitli webinar ile mentorluk programlarında yer aldı.

"Kurduğumuz sistem, insan sezgisiyle makine zekâsını aynı anda çalıştırabilen bir karar yapısı oluşturdu. Lojistikte artık tahmin değil, öngörü yönetimi dönemi başladı" sözleriyle sistemi özetleyen Boztepe'nin sunumu, sektör uzmanlarının da yakından takip edeceği etkinlikler arasında yer alıyor.

Bağımsız sektör uzmanları, Boztepe öncülüğündeki çözümün uluslararası ölçekte ölçeklenebilir bir model sunduğunu ve bu yönüyle Türkiye'yi AI tabanlı lojistik inovasyonlarında öne çıkarabileceğini belirtiyor.

İSTANBUL, OCAK AYINDA GLOBAL SMART LOGİSTİCS & E-COMMERCE SUMMİT'E EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.