10 bin TL emekli maaşı alanlar oh çekecek! Beklenen onay sonunda geldi

Son emeklilik yılı açıklamasının ardından, 18 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren gelişmeler hükümetin radarında. Yeni formülle birlikte en düşük emekli aylığı 10.000 Türk Lirası seviyesine yükseltilecek. Ancak, bu artışla birlikte emekliler için öngörülen avantajlar bununla sınırlı kalmayacak.

Özel kartlar aracılığıyla emeklilere sunulan indirimler ve ücretsiz ulaşım hakkı gibi farklı avantajlar, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Ancak, özellikle büyükşehirlerdeki konut kiralarının 15.000 Türk Lirası gibi yüksek seviyelere ulaştığı göz önüne alındığında, bir emekli maaşıyla geçinmek oldukça zorlu bir mücadele haline geliyor.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLER İÇİN MÜJDELİ HAMLE





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "emeklilerin yılı" ilanıyla beraber, emeklileri sevindirecek yeni uygulamaların detayları merakla bekleniyor. Özellikle en düşük emekli aylığı üzerinde yapılacak güncellemeler ve dar gelirli emeklilerin desteklenmesi için başlatılan çalışmalar dikkat çekiyor.

31 Mart yerel seçimlerine kadar çeşitli kararlar alınması bekleniyor. Bu kapsamda en düşük emekli aylığının artırılması, elektrik ve doğalgaz faturalarına destek sağlanması ve aylık gıda yardımlarının yapılması planlanıyor. Özellikle 10.000 Türk Lirası ve altında maaş alanlar ile herhangi bir geliri olmayan emeklilere özel emeklilik kartı verilmesi öngörülüyor. Bu kartlar sayesinde kira gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan emeklilere devlet tarafından destek sağlanacak ve aylık gıda yardımı yapılacak.

Ayrıca, Ramazan Bayramı öncesinde kamuoyuna duyurulması planlanan bir düzenleme ile asgari ücretli ailelere eğitim desteği sağlanması gündemde. Bu destek kapsamında, asgari ücretle geçimini sağlayan ailelerin çocuklarına eğitim fırsat eşitliği sunulması amaçlanıyor.

Özellikle e-devlet üzerinden yapılan başvurularla herhangi bir yasa değişikliği gerekmeksizin faturalarını indirimli olarak ödeyebilen hak sahipleri için kolaylık sağlanması da önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu adımların, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik olarak desteklemek amacıyla atıldığı belirtiliyor.