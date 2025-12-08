Balıkesir Üniversitesi'nde UFEST: DHMİ Standına Öğrencilerden Yoğun İlgi

Balıkesir Üniversitesi'nde UFEST'te DHMİ Standı İlgi Odağı Oldu

Balıkesir Üniversitesi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen UFEST kapsamında öğrenciler bir hafta boyunca sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Düzenlenen fuarda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) standı, katılımcı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçiler ve Etkinlik Detayları

UFEST'teki DHMİ standını Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer ile çok sayıda katılımcı ziyaret etti. Etkinlikte öğrenciler, havacılık, hava yolu ulaşımı ve hava kargoculuğu hakkında yetkililerden bilgi alma fırsatı buldu.

Sunumlar ve Kariyer İmkanları

Balıkesir Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş bölgenin hava ulaşımı ve havacılık sektöründeki önemine ilişkin bir sunum yaptı. Ödemiş, bölgede yürütülen havacılık faaliyetlerinin gelişimi ve öğrencilere sunulan kariyer fırsatları hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Etkinlik kapsamında, standı ziyaret edenlere Edremit Ticaret Odası katkılarıyla küçük hediyeler takdim edildi ve katılımcılar hem sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurma hem de sektöre yönelik bilinç ve yönlendirme elde etme imkanı buldu.

