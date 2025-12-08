OYAK Take Off İstanbul'da: OYAK PORTFÖY, Hektaş ve Indisol Sahada

OYAK Take Off İstanbul'da

10-11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Take Off İstanbul etkinliğinde, Türkiye'nin köklü kurumu OYAK; bağlı şirketleri OYAK PORTFÖY, Hektaş ve Indisol ile temsil edilecek. Etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliğiyle gerçekleştirilecek ve girişimcilik ekosisteminde yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

OYAK PORTFÖY yenilikçi girişimleri tanıtacak

OYAK PORTFÖY, yatırım fonları ve girişim sermayesi fonları aracılığıyla teknoloji, dijitalleşme ve verimlilik odaklı şirketlere yatırımlarını sürdürüyor. Take Off İstanbul'da portföyündeki girişimlerin ürün ve hizmetleri tanıtılacak; bunlar arasında Zaxe (3D yazıcı teknolojileri), Pudo (teslimat ve lojistik çözümleri), Poca (finansal teknoloji uygulamaları) ve KolayBi (bulut tabanlı iş yönetim platformları) yer alıyor. Şirket, etkinlik süresince bu girişimlerin teknoloji ve iş geliştirme alanındaki çözümlerine dair bilgilendirmeler yapacak ve ziyaretçilere faaliyet alanları hakkında bilgi verecek.

Hektaş, tarım teknolojileri ve sürdürülebilirlik odaklı iş birlikleri arıyor

Hektaş, araştırma ve geliştirmeyi stratejik önceliklerinin merkezine alıyor. Take Off İstanbul'da verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı tarım teknolojileri geliştiren girişimlerle bir araya gelecek. Şirket, iklim değişikliği, su krizi ve artan nüfusun beslenme ihtiyacına yönelik gıda arzı gibi küresel sorunlara çözüm üreten girişimcilerle buluşarak yeni iş birlikleri, ortak projeler ve ticarileşme fırsatları yaratmayı amaçlıyor.

Indisol, dijital dönüşüm ve yapay zekâ çözümlerini sergileyecek

OYAK tarafından 2023 yılında kurulan teknoloji şirketi Indisol, etkinlikte dijital dönüşüm, yapay zekâ ve veri analitiği platformları, bulut ve teknoloji çözümleri, endüstriyel yapay zekâ uygulamaları, optimizasyon ve simülasyon dashboard'ları, RPA, AI Chatbot, siber güvenlik ve kurumsal yazılım uygulamalarına yönelik ürün ve hizmetlerini tanıtacak. Indisol, dijital ve teknoloji dönüşümü odağıyla geliştirdiği uygulamalar hakkında şirketlere ve ziyaretçilere bilgi sunacak.

